La reconstrucción de lazos comunitarios en la región lagunera se ha convertido en una prioridad esencial para el desarrollo social y el combate a la inseguridad. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), alrededor del 30% de la población de la Comarca Lagunera ha manifestado sentirse desconectada de su comunidad. Esta desconexión no solo afecta la calidad de vida de los habitantes, sino que también limita propicia el crecimiento de la inseguridad en la zona.



En este contexto, Nesim Issa Tafich, destacado empresario mexicano y líder de Grupo SIMSA, ha subrayado la importancia de fomentar un entorno social sólido y seguro para la zona lagunera.



"La reconstrucción de lazos comunitarios es vital para el bienestar de la región. No solo mejorará la calidad de vida, sino que también impulsará iniciativas que promuevan el bienestar social", afirmó.



Un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Torreón reveló que las regiones con comunidades cohesivas tienen un 25% más de probabilidades de experimentar un crecimiento económico y social positivo. Este dato resalta la necesidad de generar espacios de diálogo y colaboración entre los habitantes, así como de implementar programas de participación ciudadana que refuercen los vínculos.



El papel del sector empresarial en el fortalecimiento comunitario



Grupo SIMSA, bajo la dirección de Nessim Issa Tafich, se ha comprometido a liderar proyectos que conecten a la población con su entorno, proponiendo actividades que faciliten la interacción, el desarrollo económico local y el trabajo en comunidad. Estas iniciativas no solo buscan mejorar la cohesión social, sino también enfrentarse a los retos que afectan a la región, como el desempleo y la inseguridad.



"La participación del sector empresarial es fundamental, ya que podemos aportar recursos y experiencias que fortalezcan el tejido social y generen un verdadero sentido de identidad y pertenencia en nuestras comunidades", destacó Nesim Tafich.



La promoción de eventos comunitarios y el desarrollo de alianzas con organizaciones no gubernamentales son ejemplos de cómo se están reconstruyendo los lazos en la región. De acuerdo con cifras recientes, un enfoque proactivo en esta área ha mostrado un incremento del 15% en la participación ciudadana en proyectos locales durante el último año.



La reconstrucción de lazos comunitarios es una gran oportunidad para impulsar la región lagunera y garantizar un futuro prometedor para sus habitantes. Al fomentar la cohesión social, las comunidades podrán hacer frente a la inseguridad de manera más efectiva, creando un ambiente donde prevalezca la solidaridad y la colaboración ciudadana.