Frida Sofía se despide de su abuelita Silvia Pinal: “Pude susurrarle al oído que la amaba”

Frida Sofía reaccionó a la muerte de su abuela Silvia Pinal, quien falleció el pasado jueves por la tarde debido a un problema en sus pulmones y una infección en las vías urinarias.

Por medio de sus redes sociales, la hija de Alejandra Guzmán se mostró afectada por la pérdida de la diva de México e hizo una reflexión sobre la fragilidad de la vida.

“Hoy más que nunca me doy cuenta que la vida es frágil. Hoy más que nunca le agradezco al universo, a Dios, a la luz que está mucho más allá de toda la abundancia que me da en cuanto a momentos que valen, pero que más bien no tienen precio”, indicó.

Frida Sofía se despide de su abuela

En su video, la cantante explicó que tuvo la oportunidad de despedirse de su abuelita, que incluso le pudo decir algunas palabras al oído. Lo que no dijo fue cómo lo hizo, ya que ella vive en Estados Unidos y tiene un problemas de papeles para visitar México.

Frida también continuó explicando que su abuela por fin estará junto a su hija Viridiana, la cual falleció en un accidente de auto cuando tenía 19 años.

“Uno de esos momentos fue el gran regalo de haber podido despedirme de mi abuelita, haberle podido susurrar al oído que la amaba, que estoy eternamente agradecida y pues que se merece descansar, que la espera Viri, su hija, que la espera su hija Natasha para recibirla como la reina que es”, finalizó.

