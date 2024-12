Giran orden de aprehensión en contra de Mr. Doctor, la pelea con Maryfer Centeno continua

La polémica entre Mr. Doctor y Maryfer Centeno cada vez sube más de nivel, ya que luego de que se aplazara la audiencia, el YouTuber aseguró que giraron una orden de aprehensión en su contra.

A través de sus redes sociales, Mr. Doctor responsabilizó a la grafóloga de todo lo que le pudiera suceder.

¿Cómo inició esta pelea?

Todo este conflicto inició en noviembre pasado, Maryfer confirmó una denuncia al doctor Jorge Octavio Arroyo Martínez, mejor conocido por Mr. Doctor, por amenazas, discriminación y apología del delito, luego de que, conforme a sus videos, este desacreditara el trabajo de la experta en lenguaje corporal desde un punto de vista médico.

El influencer asegura que Centeno desinforma sobre temas de salud, como escribir para bajar de peso o determinar la personalidad de una persona analizando su firma con grafología.

Luego de que Maryfer diera a conocer la denuncia, a través de su canal de YouTube, el especialista de la salud dio a conocer la situación.

Jorge Octavio aseguró que se encontraba preocupado y hasta temeroso de lo que pueda ocurrir en su próxima audiencia, ya que él considera que no cometió ningún delito.

“Tengo que confesarles que tengo mucho miedo, y que, aunque exponga todo esto, la impunidad gane, las palancas ganen, los favores ganen, y me terminen declarando culpable, por un delito que no cometí”, confesó.

Mr. Doctor aseguró que fue girada una orden de aprehensión en su contra, con relación al proceso legal que enfrenta con Maryfer Centeno.

Jorge compartió en redes sociales que responsabilizó a la grafóloga, en caso de que algo que llegara a pasar: “Acaban de girar un arresto hacia mi persona, si algo me pasa hago responsable a MC”, compartió el influencer en todas sus redes sociales.



A pesar que ambos influencers llevan semanas peleando y hablando de cuestiones legales, hasta el momento las autoridades no han fijado una postura, a raíz de este conflicto, en redes sociales se ha desatado una polémica.

"Al parecer vivimos en un país en el que si matas una mujer no pasa nada, pero si le dices ‘perra’ te meten a la cárcel" y "No puede ser que por comentarios ciertos arresten a una persona no puede ser qué clase de justicia tenemos", fueron algunos de los comentarios en favor a Mr. Doctor.

