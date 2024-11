Green Day se "mexicaniza" y prende el Día 1 del Corona Capital

En cuanto Bohemian Rhapsody de Queen sonó, los miles de asistentes al Autódromo Hermanos Rodríguez sabían que algo iba a pasar. En su regreso a México, Green Day conquistó el Día 1 del Corona Capital 2024.

Con la mítica canción compuesta por Freddy Mercury para abrir el telón, la banda liderada por Billie Joe Armstrong presentó su mejor repertorio en su regreso a México, luego de siete años de ausencia.

'The american dream is killing me' fue el banderazo para las casi dos horas del rock y punk de los originarios de Berkeley, California, quienes con 22 canciones hicieron olvidar el frío de la Ciudad de México.

El momento cumbre del concierto llegó con 'American Idiot', con la que Green Day ‘renunció' a su nacionalidad estadounidense y a la "agenda MAGA (Make America Great Again)", luego de la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca.

En ese momento, Billie Joe aseguró que no regresarían a Estados Unidos, con un contundente "nos quedamos en México", en donde cerraron con 'Good Riddance'.

LA NOSTALGIA LLENÓ EL AHR

Antes de la disruptiva y esperada presentación de Green Day, el veterano grupo Toto, con casi 50 años de recorrido en los escenarios, hizo vibrar al Autódromo Hermanos Rodríguez con un golpe de nostalgia que hizo cantar y bailar hasta los más jóvenes en el Corona Capital 2024.

'Rosanna', 'Hold the line' y su éxito más grande, 'Africa', los californianos enamoraron a la CDMX ya entrada la noche en el Día 1 del festival internacional.

¿QUIÉNES ESTARÁN EN EL DÍA 2 DEL CORONA CAPITAL?

Con revoluciones más bajas, pero no por ello sin intensidad, el Día 2 del Corona Capital 2024 promete estar a la altura con Travis, Melanie Martínez, The Blaze y Shawn Mendez como principales artistas en los escenarios capitalinos.

