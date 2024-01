¡Hay tiro! Enrique Alfaro se lanza contra Samuel García por creerse el jefe de Movimiento Ciudadano

Enrique Alfaro , gobernador de Jalisco, arremetió contra su homólogo de Nuevo León, Samuel García y el anuncio que hizo sobre que Jorge Álvarez Máynez será el precandidato presidencial por el partido Movimiento Ciudadano .

Fue mediante redes sociales que el mandatario jaliciense expresó su inconformidad con la decisión del partido del que es militante y con el que llegó a la gubernatura de su estado, revelando que por este tipo de acciones rechazó ser precandidato para buscar la presidencia de México en las elecciones de 2024.

“ Hace seis meses fijé mi postura sobre lo que estaba sucediendo en Movimiento Ciudadano a nivel nacional y expliqué las razones por las que decidí no ser candidato a la presidencia de la república. Hoy puedo confirmar que no me equivoqué.

“ Ayer que vi el anuncio de Samuel García desde Nuevo León destapando a Jorge Álvarez como candidato a la presidencia de México, no lo podía creer. En una mesa con botana y cerveza, el gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir”, publicó Alfaro en redes, para luego arremeter contra la bandera del gobernador regio Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, de que lo nuevo es lo mejor.

“ Quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, los que nos metieron en el callejón de la banalidad, el callejón de la no política, no son los líderes de este proyecto ni mucho menos del movimiento social que construimos en Jalisco”, agregó en la publicación que hizo en X, antes Twitter.