Hermana de Cuauhtémoc Blanco revela una presunta agresión del exjugador: "Comenzó a tocarme"

En octubre, salió a la luz una denuncia contra Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista del América y exgobernador de Morelos.

Su media hermana, Nidia Fabiola, lo acusa de haber abusado de ella durante una reunión en la sede del gobierno estatal. Ahora, nuevos detalles del caso han sido revelados.

La periodista Yohali Reséndiz, en entrevista con MVS Noticias, dio a conocer fragmentos de la declaración de Nidia Fabiola ante las autoridades. En aquel entonces, la denunciante formaba parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo de Morelos.

“Cuauhtémoc, con actitud violenta y aliento alcohólico, me empujó, intentó besarme y comenzó a tocarme. A pesar de mis intentos por defenderme, me aventó a la cama mientras se bajaba el pantalón”, relató la víctima. Según su testimonio, logró escapar y posteriormente presentó la denuncia formal.

Nidia Fabiola también habló sobre las consecuencias emocionales que le dejó el incidente. Afirmó que, tras lo sucedido, Blanco la intimidó para evitar que lo denunciara. La carpeta de investigación del caso, identificada con el folio SC01/9583/2024, está en manos de la Fiscalía General de Justicia de Morelos.

Miedo y depresión

“Sufro de miedo, ansiedad y depresión desde entonces. Me cuesta salir adelante tras lo que me hizo”, declaró. Asimismo, señaló que en la sede gubernamental era común la presencia de drogas y alcohol durante reuniones que se extendían hasta altas horas de la madrugada. “En varias ocasiones encontré condones en la cocina. Las fiestas no tenían horario”, añadió.

Finalmente, la denunciante exigió justicia y subrayó la importancia de investigar tanto los hechos denunciados como las presuntas irregularidades en el entorno gubernamental. “La justicia no debe ser selectiva. Exijo que se investiguen estos hechos y que Blanco y quienes participaron en las irregularidades rindan cuentas”, concluyó.

