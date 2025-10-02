Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el viernes 3 de octubre de 2025 en CDMX y EDOMEX?

El Hoy No Circula está vigente todos los días en CDMX y Edomex

Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el viernes 3 de octubre de 2025 en CDMX y EDOMEX?
El Hoy No Circula está vigente todos los días en CDMX y Edomex | iStock
Mariana Alcántara Contreras
2 de Octubre de 2025

Para el viernes 26 de septiembre, el Hoy No Circula aplica para los vehículos que tienen

  • Engomado color azul

  • Terminación de placa 9 o 0

  •  1 o 2

Los vehículos con holograma 00, 0, híbridos eléctricos, de transporte público, emergencias, y otros que estén exentos, sí podrán circular.

Estos son los autos que no circulan el viernes 26 de septiembre. / X
Estos son los autos que no circulan el viernes 26 de septiembre. / X&nbsp;

 

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

En caso de que un vehículo circule en día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2 mil 075 pesos a 3 mil 113 pesos.

¿Cómo sé si mi vehículo circula? 

Tu mismo puedes corroborar que día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX o en el Edomex, entrando a http://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ donde sólo con ingresar el número de tu holograma o el último dígito de la placa, tendrás la información incluso hasta seis o 12 meses.

Tu mismo puedes corroborar que día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX o en el Edomex. / Pixabay
Tu mismo puedes corroborar que día circula o no tu vehículo tanto en la&nbsp;CDMX&nbsp;o en el&nbsp;Edomex. / Pixabay&nbsp;

 

¿En que municipios del Edomex es válido el Hoy no Circula?

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chicoloapan
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
Aquí te dejamos el calendario del Hoy No Circula. / RS
Aquí te dejamos el calendario del Hoy No Circula. / RS&nbsp;
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

 

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Desfile de zancos, circo y fiesta de colores: llega el primer Festival Chitik a CDMX 

TE PUEDE INTERESAR

Alerta amarilla en CDMX por fuertes lluvias y posible granizo este jueves

Contra | 02/10/2025

Alerta amarilla en CDMX por fuertes lluvias y posible granizo este jueves
Día del Novio 2025: ¿por qué se celebra el 3 de octubre y cuál es su historia?

Contra | 02/10/2025

Día del Novio 2025: ¿por qué se celebra el 3 de octubre y cuál es su historia?
Fiscalía asegura que falta de cooperación frena avances en caso Valeria Márquez

Contra | 02/10/2025

Fiscalía asegura que falta de cooperación frena avances en caso Valeria Márquez
Te recomendamos
Alerta amarilla en CDMX por fuertes lluvias y posible granizo este jueves
Hoy No Circula
Movilidad

LO ÚLTIMO

 