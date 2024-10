Identifican a mujer que besó al actor Brad Pitt en el Gran Premio de México

En redes sociales se ha hecho viral un video en donde se ve que el actor de Hollywood Brad Pitt es besado por una mujer en el marco del Gran Premio de la Ciudad de México de la F1, hecho que ha generado críticas y que incluso llevó a usuarios de redes sociales a dar con la identidad de la mujer que se excedió con el artista.

Como parte del a película titulada ‘F1’, el reconocido actor Brad Pitt se dio cita este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez para grabar unas escenas y pese a que contaba con un amplio equipo de seguridad, en redes circuló el momento en que una mujer se acercó a él y además de pedirle que se tomen una selfie, ella lo abraza y le da un beso en la mejilla, explotando de emoción por su ‘hazaña’.

En redes sociales descubre su identidad

La mujer en cuestión fue identificada como Renata Roa, quien es una reconocida consultora de imagen y autora del libro ‘Tu marca personal’.

De acuerdo a su sitio oficial, Renata es graduada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), ha estudiado en Londres y San Diego, además posee una maestría en Ingeniería en Imagen Pública, lo que le permite ser toda una experta en Imagen Pública, Comunicación Facial y Mindfulness.

Entre las empresas a las que ha prestados sus servicios destacan Walmart, American Express, Ford y L’Oréal.

La atrevida acción de Renata Roa de darle un beso en la mejilla al actor Brad Pitt ha generado varios comentarios, pues aunque para muchos fue un logro y una simple muestra de la admiración hacia el artista, otros consideran que se trató de un acto de acoso de una mujer hacia un hombre.

“Si Brad fuese mujer, no se aplaudiría, sino que se denunciaría como invasivo”; “Oye @Renata_Roa, una pregunta. ¿Esto no es acoso? ¿Y si fuera al revés?”, “Por qué nosotros no podemos reclamar que eso es acoso?”, “Si hubiera sido al revés el título sería: ‘hombre acosa y besa a mujer sin su consentimiento’”, son algunos mensajes que se leen en redes sociales.

¡La locura por Brad Pitt en México! ¡LE TOCÓ HASTA BESO! El actor estuvo presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez para continuar con las grabaciones de la película #F1, donde interpreta al piloto Sonny Hayes.#MexicoGP pic.twitter.com/1iljUaNLuc — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 26, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Policía encapsula a trabajadores del Poder Judicial que se manifestaban en el Autódromo Hermanos Rodríguez