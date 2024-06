Influencer Oscar Curi reaparece para desmentir su muerte y explicar por qué desapareció

Luego de meses sin hacerse presente en redes sociales y el rumor de su muerte tras una infección sufrida por probar comida callejera en la India, el influencer Oscar Curi reapareció para informar que está vivo y hablar sobre las especulaciones que han surgido alrededor de su ausencia.

Fue en abril pasado que este generador de contenido, originario de Perú, compartió como es habitual videos de sus viajes a distintas partes del mundo, sin embargo, esa vez en particular compartió con sus seguidores que se encontraba hospitalizado en la India luego de comer algunos alimentos que venden en puestos callejeros, los cuales no se caracterizan por tener la mejor higiene.

“No vengan a la India, es un país donde la comida es contaminada. Todo es contaminado en serio. Me duele la barriga bien fuerte, bien, pero bien fuerte”, comentó en una de esas grabaciones el influencer.

Posteriormente, luego de semanas sin compartir contenido, en la descripción de su cuenta de TikTok apareció un mensaje que decía: “NOTICIA: Lamentablemente Oscar Curi y su mamá han fallecido”, lo que reafirmó la idea de que había perdido la vida.

Tiktoker Oscar Curi publica video para desmentir su muerte

Sin embargo, recientemente Oscar Curi compartió un video desde Perú, en donde aclara estar vivo. “Volví gente, pero solo para decir unas cosas que ha pasado en mi vida últimamente. Es algo privado... no lo puedo compartir con ustedes. Solo quiero aclarar que no estoy muerto, estoy vivo, miren, de carne y hueso”.

A su vez, el tiktoker no quiso dar detalles del por qué desapareció varios meses de sus redes sociales, señalando que “es algo privado”.

“No voy a decir lo que pasó porque es algo privado y pues... ya se imaginan lo que es... por favor no publiquen cosas que no son ciertas, hay gente que dice que morí en un accidente automovilístico, de que morí quemado, que me han secuestrado, no sé por qué dicen esas cosas”.

Si bien Oscar Curi no dio detalles sobre la situación de su madre, medios peruanos reportan que ella sí habría perdido la vida. “Solamente volví para aclarar que no estoy muerto, que estoy vivo. Hay gente que está especulando, y sí, sí ha pasado, pero ¿qué puedo hacer? La vida continúa y la vida es así”, culminó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CLIMA HOY 30 DE JUNIO: PRONOSTICAN LLUVIAS TORRENCIALES EN VARIOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA