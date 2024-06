Inician investigación tras caso de policía alemana dando una golpiza a reportero mexicano

Los hechos ocurrieron cuando la policía de Berlín desalojó a un grupo de personas pro palestina que habían tomado la facultad de ciencias sociales de la universidad de Humboldt.

Los manifestantes acusaban a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza y demandaban cese al fuego y boycott academico a Israel.

Ignacio Rosaslandas, un reportero mexicano, se encontraba en el edificio tomado documentando el desalojo

“Eran momentos muy tensos en el cuarto piso los estudiantes y activistas estaban apenas terminando de hacer la barricada cuando observando que los policías ya estaban subiendo las escaleras decidieron atrillerarnse en un salon” declará Ignacio en un video subido a redes sociales.

COMUNICADO. "La SRE asiste y otorga protección consular al periodista Ignacio Rosaslanda agredido en Berlín". La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Embajada de México en Alemania, asiste y otorga protección consular al periodista mexicano Ignacio…

Las autoridades que se encontraban en acuerdos para los activistas concordaron en que tenían que desalojar a las seis de la tarde.. al ver que no se cumplio la policia llego al edificio

“En cuanto llegaron a la puerta y romper la barricada y entran con una actitud de querer arrestar a quien estuviera ahí mismo, sin embargo, los primero policías que me ven me reconocen como periodista y reconocen que no soy una amenaza para ellos”

“Mi objetivo era documentar como ellos llevaban a cabo ese operativo de desalojo, en un momento un policía me ataca por la espalda, me golpea inmediatamente en la cabeza con dos puñetazos y me tira al suelo” declaró el mexicano.

“me somete y me pone esposas en las manos, estuve en total 3 horas detenido”.

De acuerdo con la policía berlinesa fueron detenidas 130 personas y abrieron un caso una semana después que ya hay investigaciones contra dos agentes ante sospecha de agresión una de ellas relacionada al caso de Rosaslanda.

