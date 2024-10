Jennifer Lawrence anuncia que está embarazada de su segundo bebé

La actriz Jennifer Lawrence, de 34 años, ha confirmado que está esperando su segundo hijo con su esposo, Cooke Maroney, de 40 años. La noticia fue divulgada por la revista Vogue a través de una publicación en Instagram. Lawrence y Maroney han estado casados durante casi cinco años.

“¡Felicidades a Jennifer Lawrence! La actriz ganadora del Oscar dará la bienvenida a su segundo hijo con el galerista Cooke Maroney”, se puede leer en la publicación.

La reconocida actriz de "Los juegos del hambre", Jennifer Lawrence, y su esposo, Cooke Maroney, son los padres de un niño de dos años, llamado Cy, quien nació en febrero de 2022. La pareja contrajo matrimonio en octubre de 2019 y ha mantenido una vida personal en gran medida privada; no obstante, Lawrence ha compartido algunas reflexiones sobre su experiencia en la maternidad y el matrimonio.

En una entrevista de junio de 2023 con Interview Magazine, Jennifer Lawrence conversó con Cameron Diaz sobre cómo la maternidad ha cambiado su perspectiva respecto a los paparazzi.

"Hago lo mejor que puedo", respondió cuando Díaz le preguntó cómo protege a su hijo. "Estaba muy nerviosa cuando estaba embarazada. Los paparazzi me estaban haciendo fotos y pensaba: '¿Cómo diablos no voy a perder el control con estos tipos cuando estén tomando una foto de mi bebé?'".

"Cuando llegó aquí, me di cuenta de que mi energía es más importante para él que cualquier otra cosa", explicó Lawrence. "Por eso, si siente que estoy ansiosa antes de salir de casa o que estoy enojada cuando estamos afuera, eso lo afectará".

"En realidad, ha ocurrido lo contrario: me he vuelto un poco más zen y más relajado al ser fotografiado porque no tengo otra opción".

"Simplemente hay que aceptarlo, respirar profundo y caminar. No quiero que él herede la ansiedad y la rabia que tengo yo", concluyó.

¿Quién es Jennifer Lawrence?

Jennifer Lawrence es una actriz estadounidense reconocida por su talento y versatilidad en el cine. Nacida el 15 de agosto de 1990 en Indianápolis, Indiana, ganó fama mundial por su papel como Katniss Everdeen en la exitosa saga "Los Juegos del Hambre". A lo largo de su carrera, ha recibido numerosos premios, incluyendo un Premio de la Academia (Oscar) por su actuación en "Silver Linings Playbook". Además de su trabajo en películas, es conocida por su personalidad carismática y su activismo en diversas causas sociales.

