Desde hace cinco años Jennifer Lopez no había hecho una gira musical por Estados Unidos, por lo que había planeado varias presentaciones para sacar adelante su último disco ‘This In Me… Now’.

Pero de un día para otro sus planes cambiaron sin explicación alguna, pero se cree que es por la supuesta crisis matrimonial que vive con su esposo Ben Affleck.

“Jennifer se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos”, detalló Live Nation, la empresa con quien haría sus conciertos por Norteamérica.

Jennifer Lopez confirma pausa musical

Ante la noticia de la cancelación de su gira, fue la misma JLo que confirmó que era necesario parar la serie de shows que realizaría, aunque no explicó las causas, solo dijo sentirse mal al respecto.

“Estoy completamente desconsolada y devastada por decepcionarlos. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario… Les prometo que los compensaré y volveremos a estar todos juntos. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima”, detalló en su sitio web.

Por el momento, la actriz está concentrada en la salida de su película ‘Atlas’ por Netfllix, que es de las más vistas desde su estreno el pasado fin de semana.

