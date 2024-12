Juan José Origel asegura que Silvia Pinal le heredó el cuadro que Diego Rivera le pintó

Después de la partida de Silvia Pinal, se han empezado a especular sobre la herencia que ha dejado la Diva de Oro, en redes sociales empezaron hacer viral un momento de hace tiempo que ahora está causando más especulaciones.

Usuarios en redes revivieron las palabras de Pepillo Origel, en las que asegura que la primera actriz le obsequió el famoso retrato que le realizó Diego Rivera en 1956.

Silvia Pinal falleció el jueves 28 de noviembre en el hospital, celebridades y fanáticos le dieron el adiós a la primera actriz en donde se celebró y se conmemoró su vida en el Palacio de Bellas Artes.

JUAN JOSÉ ORIGEL asegura que el cuadro pintado por #DiegoRivera se lo heredó SILVIA PINAL Hace dos años ORIGEL afirmó que #SilviaPinal lo tenía contemplado en su testamento, por lo que el cuadro valuado en 3 MILLONES DE DÓLARES será de él. “Hasta a mí me dejó… pic.twitter.com/aBdtB7bWIk — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) December 3, 2024

¿El cuadro que Diego Rivera pintó para Silvia Pinal es de Juan José Origel?

A raíz del sensible fallecimiento de la actriz, se revivió una conversación de Pepillo Origel, en la que le afirma a Martha Figueroa que Silvia Pinal decidió heredarle su cuadro pintado por Diego Rivera:

“Ya está todo arreglado, porque yo he platicado con la señora Pinal, ya sabe, ya me contó; bueno, hasta a mí me dejó herencia”.

Pepillo continuo:

“El cuadro de Diego Rivera, nada más que lo voy a prestar a un museo”.

La respuesta de las redes sociales no se hizo esperar y afirman que el periodista y conductor es un interesado y aprovechado pues el cuadro es herencia a sus hijas.

¿Por qué el cuadro de Silvia Pinal no se puede vender ni heredar?

La obra de arte de Diego Rivera está valuada en 3 millones de dólares. Aunque se tiene una estimación del precio de la pintura, la realidad es que no es posible ponerla a la venta, ya que de acuerdo a una entrevista que se llevó a cabo en 2013, al momento de la muerte de la diva, la pieza sería donada al Museo Estudio Diego Rivera.

El cuadro se preservará como patrimonio artístico de la nación.

