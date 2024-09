Justin Timberlake anuncia concierto en México: Fecha, sede y lo que debes saber

El cantante Justin Timberlake ha anunciado su regreso a México con su gira internacional "The Forget Tomorrow World Tour". El llamado "Príncipe del Pop" se presentará en el Palacio de los Deportes.

Justin Timberlake anuncia conicerto en México

Justin Timberlake ha anunciado su concierto en México a través de un post de Instagram. El concierto se llevará a cabo el 7 de febrero del 2025. El recinto de los deportes sonará con sus mejores éxitos del artista como: “SexyBack”, “My Love” y “What Goes Around... Comes Around”.

¿Cuándo será la preventa de los boletos del concierto de justin Timberlake?

La preventa de los boletos para el concierto de Justin Timberlake en México será por Citibanamex, la banca ofrece 3 meses sin intereses. Las fechas para las preventas son clave.

Miércoles 11 de septiembre - Preventa Exclusiva Citibanamex

Jueves 12 de septiembre - Venta General

Los boletos se venderán a través de Ticketmaster. Sin embargo el precio de los boletos aún no se ha revelado, se espera que en los siguientes días se de a conocer el precio.

¿Quién es Justin Timberlake?

Justin Timberlake es un cantante, actor y productor estadounidense nacido el 31 de enero de 1981 en Memphis, Tennessee. Comenzó su carrera en el grupo NSYNC y luego lanzó una exitosa carrera como solista con álbumes populares como "Justified y FutureSex/LoveSounds". Además de su carrera musical, Timberlake ha actuado en películas como The Social Network y Friends with Benefits. También es conocido por su trabajo como productor y su participación en programas de televisión.

