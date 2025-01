Karla Sofía Gascón arremete en contra de la nominada al Oscar, Fernanda Torres

La actriz nominada en los Oscars como Mejor Actriz, Karla Sofía Gascón, declaró que las personas que trabajan para Fernanda Torres, nominada para Mejor Actriz con la película I'm Still Here, están diciendo cosas crueles sobre ella y Emilia Pérez.

"No me gusta que haya un equipo de redes sociales que trabaje alrededor de estas personas que están tratando de desacreditar mi trabajo y mi película porque eso no nos lleva a ninguna parte", dijo Gascón durante una entrevista con la brasileña Folha de São Paulo.

Emilia Pérez compite con más de 10 nominaciones en los Oscars 2025 / Redes Sociales|

"Para resaltar el trabajo de otra persona, no necesitas destruir a otros. Nunca me verás hablando negativamente de Fernanda Torres o su película, pero al contrario, veo a muchas personas trabajando alrededor de Fernanda Torres que hablan mal de mí y de Emilia Pérez. Creo que eso habla más de ellos y de su película que de mí", continuo.

En redes sociales, usuarios en redes no tomaron para nada bien los comentarios de Gascón después que se volvieran virales, la actriz aclaró lo que quería decir en la entrevista:

Karla Sofía ha sido tendencia tras recibir criticas por su actitud en redes sociales / People|

"Soy un gran fan de Fernanda Torres, y ha sido maravilloso conocerla en los últimos meses", dijo Gascón en un comunicado.

“En mis comentarios recientes, me refería a la toxicidad y al discurso de odio violento en las redes sociales que lamentablemente sigo experimentando. Fernanda ha sido una aliada maravillosa, y nadie directamente asociado con ella ha sido más que solidaria y enormemente generoso".

Karla Sofía junto a la actriz brasileña Fernanda Torres / CNN Brasil|



TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Carín León aclara supuesto romance que tiene con Espinoza Paz