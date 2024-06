Kim Kardashian se convierte en Marilyn Monroe ¡Descubre el provocativo motivo!

Por medio de sus redes sociales, Kim Kardashian mostró el cambio de imagen que se hizo muy al estilo de Marilyn Monroe de la década de los 60.

La socialité estuvo dentro de una sesión de fotos de Michael Baily Gates, donde dejó poco a la imaginación con su vestido en transparencia, pero esa era la idea tener una imagen provocativa sin perder el estilo de una bella pin-up.

Kim realiza una sesión retro

La estrella de ‘The Keeping Up With The Kardashian’ realizó una poses muy coquetas como lo hacia en su momento la actriz de Hollywood, lo que le impregnó un toque muy retro a las imágenes.

La sesión fue en blanco y negro para remontarnos a esa época dorada del cine en Estados Unidos, pues no había que olvidar que épocas pasadas fueron mejores.

Al final, todo el glamour que se impregnó en las fotos va ir directo para un revista de modas que está próxima a salir.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NIEGAN LIBERTAD CONDICIONAL A PRESUNTO ASESINO DE TUPAC