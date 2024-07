La actriz Jennifer Garner se queda atrapada en un elevador de la Comic con en San Diego

La actriz Jennifer Garner estuvo presente en la famosa Comic Con de San Diego por primera vez este año, los fanáticos estuvieron emocionados esperando a la actriz pero llegó un momento en el que no aparecía ¿Por qué?

La actriz, que estuvo presente para apoyar su papel secundario en "Deadpool y Wolverine", compartió una serie de videos en su Instagram, con el título: "La primera Comic Con: una historia corta".

A los dos minutos de estar atrapados, Garner dijo: "Hola chicos, estamos atrapados en este ascensor. Necesito, me vendría bien un Wolverine, me vendría bien un Deadpool. Me vendría bien alguien".

Al pasar una hora, escucharon unos ruidos y pitidos, que indicaban con suerte que la actriz estaba siendo auxiliada.

Jennifer Garner comenzó a cantar en voz baja "Like A Prayer" de Madonna, que aparece de forma destacada en "Deadpool and Wolverine".

Finalmente, después de una hora y doce minutos, los bomberos llegaron para abrir las puertas, lo que provocó alegría de Garner y su equipo.

