La Casa de los Famosos: ¿Briggitte ya traicionó al Cuarto Mar?

Contrario a lo que podría pensarse, tras la salida de Adrián Marcelo no todo es ‘color de rosa’ en La Casa de los Famosos, ya que ahora el público acusa a Briggitte de haber traicionado a sus compañeros de Cuarto Mar, en especial a Gala Montes y Karime, quien se supone son sus amigas.

Desde la gala del martes por la noche en la que explotó una discusión entre Adrián Marcelo y Gala Montes, la cual posteriormente provocó el abandono del youtuber regiomontano, Briggitte dejó entre ver que no estaba de acuerdo con las acusaciones de la actriz, quien se dijo víctima de comentarios y acciones misóginas de parte del influencer.

“No soy feminista porque sí, apoyo muchas cosas de las feministas, pero tampoco apoyo algunas cosas”, dijo la joven de 23 años.

Esta situación se mantuvo en los días siguientes, al grado de que Briggitte se le ha visto conviviendo más con los integrantes del Cuarto Tierra, en especial con Sian Chiong, con quien al parecer existe una atracción física y emocional.

Briggitte aceptó que ya no siente la misma conexión con Gala y Karime

El distanciamiento entre Briggitte Bozo y Cuarto Mar quedó confirmado, luego de que la influencer venezolana sostuviera una plática con Arath de la Torre en la que le dice que ya no siente la misma conexión con Gala y Karime.

“Me alejo de Mar porque ya no siento la conexión y están raras conmigo. Ya no sé que hacer, me llevo con los de allá y mantengo mi distancia, si tengo problemas con la gente con las que duermo me siento desesperada porque no es tan fácil, aquí adentro todo se siente 50 veces más me estoy desesperando, no sé si hay fracturas con las que más me llevo, los chicos de repente me desesperan”, comentó Bri.

Incluso en otro momento de la conversación con Arath, Briggitte explica por qué lloró la salida de Adrián Marcelo, pese a que él sostenía una ‘guerra’ dentro de la casa con su amiga Gala.

“Era un compañero con el que seguía una conversación pero hasta ahí, no fue mi amigo pero tampoco mi enemigo, no había tenido problemas con Gala ni le tengo miedo tampoco, si se enfrenta no se la voy a seguir pero no entiendo su actitud, no puedes esperar que una persona haga lo mismo o reaccione de una manera porque tengo una mente muy pacífica. Yo no sé si quiere pelear porque ya se fue con el que peleaba”, agregó Briggitte.

Briggitte le cuenta a Arath que siente molesta a Gala con ella. Briggitte Bozzo: "Gala ahora busca con quién pelear, como ya se fue con el que peleaba"#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX

