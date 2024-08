¿La Casa de los Famosos tendrá nueva participante? Esto se sabe

La Casa de los Famosos sigue dando de qué hablar y en esta ocasión surge información respecto a que habrá una nueva participante, la cual estaría anunciándose próximamente y sería parte de una estrategia para eliminar a Adrián Marcelo.

Fue el periodista de espectáculos Michelle Rubalcava quien reveló en su canal de YouTube que la producción del programa de Televisa tiene confirmada como nueva participante a la influencer Karina Torres, conocida por ser amiga de Wendy Guevera, ganadora de la primera temporada de LCDLF e integrante de Las Perdidas.

“Llega una nueva inquilina a La Casa de los Famosos, se presume que en los próximos días estará llegando una nueva habitante y que podría ser... en una esas a Televisa le vale el supuesto contrato con Adrián Marcelo y lo sacan y hay que meter a alguien de emergencia.

“Dicen que es Karina Torres la que entra, no sé si es para darle más vuelta a la casa, pero Karina Torres ya está confirmada en La Casa de los Famosos, esto me lo están comentando, que entra próximamente. No sabemos si de panelista, de habitante, quién sabe, pero que ya se prepara para entrar al reality”, comentó el periodista.

¿Por qué quieren sacar a Adrián Marcelo?

El público, el medio artístico e incluso trasciende que algunas marcas patrocinadoras, se han pronunciado en favor de que Adrián Marcelo sea expulsado de La Casa de los Famosos, luego de que ha protagonizado varios momentos polémicos con comentarios misóginos, de burla y discriminación.

Incluso en una ocasión se burló de la depresión que sufre otra habitante como Gala Montes, mientras que también amenazó a Arath de la Torre, diciendo que estaba dispuesto a “romper las reglas” para afectarlo.