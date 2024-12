Las 10 mejores canciones del 2024, según IA

El 2024 está a unas horas de terminar, por lo que resulta oportuno enlistar cuáles fueron las 10 mejores canciones de este año, según la Inteligencia Artificial.



La música es indispensable prácticamente para todo mundo, tanto para los artistas y cantantes que la tienen como materia prima de su trabajo, como también para el resto de personas que con sólo escucharla se ponen felices, a bailar o incluso a recordar momentos o amores del pasado, de tal modo que no hay día en que los seres humanos no escuchen al menos unas estrofas de una canción.

Sabrina Carpenter se robó el 2024 con su canción "Espresso"/IG|



Es así como resulta interesante saber cuáles son las mejores canciones de este 2024 que está por terminar, considerando las diferentes aplicaciones de música que existen como Spotify, Amazon Music, YouTube Music, Apple Music, etc, y que son la vía mediante la cual la mayoría de las personas escuchan canciones en la actualidad.



Al preguntarle a Chat GPT, que es una de las Inteligencias Artificiales más desarrolladas en la actualidad, cuáles son las 10 mejores canciones del 2024, esta fue su respuesta.

Top 10 de canciones en 2024



1. "Espresso" – Sabrina Carpenter



Este sencillo ha liderado las listas de reproducción en múltiples plataformas, consolidándose como la canción más escuchada del año.



2. "Not Like Us" – Kendrick Lamar



Con su lírica profunda y estilo característico, este tema ha resonado ampliamente entre los oyentes, ocupando los primeros puestos en diversas listas.



3. "Beautiful Things" – Benson Boone



Una balada que ha capturado la atención global, destacándose en las principales plataformas de streaming.



4. "APT." – ROSÉ & Bruno Mars



Esta colaboración ha sido un éxito rotundo, acumulando millones de reproducciones en todo el mundo.



5. "Pretty Slowly" – Benson Boone



Otro éxito de Benson Boone que ha mantenido una presencia constante en las listas de popularidad.

La colaboración de Bruno Mars y Rosé también resultó un éxito/YouTube|



6. "Sympathy is a Knife" (feat. Ariana Grande) – Charli XCX & Ariana Grande



Una colaboración que ha sido bien recibida por los fanáticos, destacando en las listas de reproducción.



7. "Taste" – [Artista no especificado]



Este tema ha ganado popularidad significativa, posicionándose entre las canciones más escuchadas del año.



8. "Gata Only" – FloyyMenor & Cris MJ



Una canción que ha alcanzado hitos importantes, incluyendo más de mil millones de reproducciones en Spotify, destacándose en la escena musical latina.

La colombiana Karol G confirmó un exitoso 2024/IG|



9. "Si Antes Te Hubiera Conocido" – Karol G



Este sencillo ha dominado las listas en países de habla hispana, consolidando a Karol G como una de las artistas más influyentes del año.



10. "La Diabla" – Xavi

Una canción que ha mantenido una presencia destacada en las listas de reproducción, especialmente en el ámbito de la música urbana.

