Las fuertes lluvias que cayeron este miércoles en la CDMX y el Estado de México provocaron el desborde en algunas partes del Río de los Remedios en Naucalpan, lo que pone en riesgo a las familias que viven en las orillas.

Los primeros reportes indican que las zonas más afectadas por el desbordamiento son la calle 16 de septiembre en su salida a Periférico Norte.

Además, en la colonia 10 de abril los vecinos tuvieron que colocar costales de tierra para controlar el nivel del agua y no llegara hasta sus hogares, pero eso no fue suficiente para controlar el cause del río.

Familias están en peligro

El canal, también llamado Río Hondo o Río de los Remedios lució hasta su máximo nivel, pero el peligro se encuentra para las personas que viven a menos de un metro de la corriente de agua.

En varios videos en redes se aprecia el agua que está a ras de piso de los hogares, mientras el caudal toma más fuerza. Los vecinos que saben que vive en asentamientos irregulares piden que los reubiquen ya que sus vidas están en peligro.

Una lluvia más fuerte a la de hoy podría arrasar con las casas hechas ladrillo y con techos de lámina. Lo positivo de todo es que hasta el momento no se reportan heridos o personas afectadas de gravedad.

Lluvia de ahora en Naucalpan El molinito 3er puente pic.twitter.com/YDWxprPaUf — Nesstor Montalvo (@nesstor_bpa) August 22, 2024

El nivel del agua en el Canal de Naucalpan, en el Edomex, ha crecido peligrosamente debido a la fuerte lluvia; hay varias viviendas a la orilla del canal. #LasNoticiasDeFOROtv con @_fernandanews | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/ciqtuf4wAf — Foro_TV (@Foro_TV) August 22, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ENCUENTRAN A GATITO PERDIDO 11 AÑOS DESPUÉS… ¡GRACIAS A UN MICROCHIP!