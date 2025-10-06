Loretta le dice “Dale Play” a la vida con su nuevo sencillo lleno de buena vibra

Loretta está lista para poner a todos de buenas. La joven artista emergente, que ha conquistado plataformas como TikTok, YouTube e Instagram, lanza su nuevo sencillo “Dale Play”, una canción que mezcla pop, energía urbana y un mensaje directo para quienes quieren vivir sin complicaciones.

“Dale Play” no solo suena bien: también se siente bien. Con beats modernos y un coro que se queda pegado desde el primer escucha, Loretta invita a soltar el estrés y dejarse llevar. “Es perfecta para ponerla en fiestas, viajes o cuando quieras subir el ánimo y compartir vibra buena”, señala.

Loretta anda de manteles largos con el video de su canción 'Dale Play / Especial

Un video que es pura libertad

El videoclip de “Dale Play” captura a Loretta y su crew en modo aventura: se cuelan a un parque de diversiones vacío, donde los juegos mecánicos cobran vida. Entre luces, carcajadas y música, el clip muestra a una generación que encuentra en la amistad y la música su espacio seguro.

“No hay drama ni exceso, solo la simpleza de pasarla bien juntos, como si el mundo entero estuviera cerrado y ellos tuvieran la llave”, describen sobre el video, que ya despierta expectativa entre sus seguidores.

La joven artista sabe cómo poner a bailar a todos con sus poderosos beats / Especial

La historia detrás del flow

Loretta no llegó aquí por accidente. Desde los 4 años mostró talento en concursos de canto y baile, y a los 9 ya creaba contenido para redes sociales. En febrero de 2025 cumplió su sueño de lanzar su primera canción, sorprendiendo con su soltura en el estudio y frente a cámara.

Hoy estudia en el CEA, pero su formación musical corre en paralelo a una comunidad digital que ya suma más de 600 mil suscriptores en YouTube, incluyendo un canal exclusivo para su música.

Sin duda, con esta canción su base de seguidores seguirá creciendo / Especial

Con “Dale Play”, su tercer sencillo bajo el sello JB Entertainment, Loretta reafirma su estilo: pop vibrante, letras honestas y una voz que le habla directo a la generación digital.

