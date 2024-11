Luis Miguel invita a mujer a su concierto después de arruinarle su cumpleaños

Recientemente se hizo viral el momento en que el cantante Luis Miguel “arruinó” la celebración de cumpleaños de una mujer que estaba grabándose con su pastel.

De una mala experiencia a una gran recompensa. Recientemente el cantante Luis Miguel “arruinó” la celebración de su cumpleaños de una mujer que grababa su pastel. Al pensar que lo estaban capturando a él en video, el cantante pidió al personal que solicitara a la festejada que cortaran la grabación.

Y la realidad es que la mujer no se había percatado de la presencial de ‘El Sol de México’ y lo único que pretendía era guardar un recuerdo especial.

El video se publicó en redes sociales y se viralizó rápidamente. En los comentarios del mismo, algunas personas consideraron que la petición del cantante había arruinado la celebración cumpleañera.

El debate en redes se generó pues hay personas que bien saben que el cantante no le gusta ser captado por las cámaras.

Luis Miguel la invita a su concierto

En el video se puede ver el momento en que personal del establecimiento entregan el pastel.

Un hombre graba el momento donde su madre está a punto de “soplar” una bengala, cuando una tercera voz interrumpe su video.

“¿Podría tomar otro ángulo?”, se escucha a una mujer solicitarle amablemente al hombre del celular. Sin embargo, no lo escucha en un primer momento y es necesario que le repitan la indicación.

Después que se hiciera viral una cuenta falsa aseguró ser parte del equipo de Luis Miguel y los invitaron gratuitamente a su concierto por el incidente.

Y aparentemente se trató de un engaño, ya que no consiguieron acceder al evento.

No obstante, el verdadero equipo de “El Sol de México” contactó a estas personas para aclarar que no tenían relación con la primera invitación a su concierto, que tuvo lugar en Mérida.



Para terminar con em malentendido, la mujer y su hijo fueron invitados al concierto de Luis Miguel en Cancún.

