Mariana Rodríguez dio positivo a dengue: “No es una calentura normal”

Mariana Rodríguez, titular de ‘Amar a Nuevo León’ y esposa del Gobernador del mismo estado, Samuel García, informó que dio positivo a dengue , relatando los molestos síntomas que le está dejando la enfermedad.

Todo comenzó cuando la también excandidata a la alcaldía de Monterrey manifestó sufrir de temperatura, por lo que decidió practicarse unos estudios médicos que le indicaran qué estaba sucediendo en su cuerpo.

Mariana al principio no creía que estuviera enferma de dengue. /IG: @marianardzcantu|



“ Yo con mucha calentura, todavía no sé qué sea, no traigo gripa, no traigo dolor de garganta, no traigo malestar en el estómago. Fue una calentura. Me voy a hacer ahorita como quiera todas las pruebas a ver qué qué puedo conocer, pero pues nada más traigo calentura.



“ Me dijeron varios que andan igual. Me preguntaron si es dengue, yo creo que no, no traigo ningún piquete en el cuerpo y entonces como quiera mañana me voy a hacer todos los estudios a ver qué es, porque ya son 2 días de calentura”, compartió con sus seguidoras la también apodada ‘Chavacana’.



Sin embargo, después de realizarse las pruebas, el resultado arrojó que Mariana Rodríguez enfermó de dengue, detectándose en una estadio temprano del virus.

Mariana Rodríguez es esposa de Samuel García, gobernador de Nuevo León. /IG: @marianardzcantu|

“ A las 2 de la mañana, otra vez. Es que no es una calentura normal, te duele todo el cuerpo, los huesos, los ojos; la cabeza me retumbaba. Espantoso”, compartió Mariana en una historia de Instagram, quien por esta situación canceló toda su agenda, sin embargo, reiteró que la entrega de juguetes en los centros del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) sí se realizará y estará a cargo de su esposo, el gobernador del Nuevo León, Samuel García.

¿Qué es el dengue y cómo te enfermas?



El dengue es una enfermedad viral causada por el virus del dengue, que pertenece a la familia Flaviviridae. Es transmitida principalmente por la picadura de mosquitos infectados del género Aedes, especialmente Aedes aegypti y, en menor medida, Aedes albopictus.



Formas de contagio del dengue

Un mosquito se infecta al picar a una persona que ya tiene el virus en su sangre.

El mosquito infectado puede transmitir el virus al picar a otra persona.

No se transmite de persona a persona directamente (ni por contacto, saliva, o fluidos).

El dengue se contagia por la picadura de un mosquito. /Pixabay|



Síntomas del dengue

Fiebre alta repentina (39-40°C)

Dolor de cabeza intenso (especialmente detrás de los ojos)

Dolores musculares, articulares y óseos (a veces llamado "fiebre rompehuesos")

Náuseas y vómitos

Erupción cutánea (similar a sarampión)

Fatiga y debilidad

Sangrado leve (encías o nariz).

