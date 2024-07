¿Marie Claire Harp anda con Gerard Piqué? Esto dice la conductora

¿Habrá problemas en la relación entre Gerard Piqué y Clara Chia? Pues se empezó a correr el rumor de que el exfutbolista ha estado buscando a la conductora Marie Claire Harp.

Al respecto, fue la misma modelo que fue cuestionada sobre el posible romance, pero afirma que no sabe de donde salió y que incluso solo ha visto una vez al deportista en un evento.

“No sé, me enteré por algunas amistades, pero cero que ver. Jamás lo he visto en persona, bueno si, en un evento hace tiempo, pero jamás nos hemos estrechado la mano, no sé de donde salió ese comentario, pero nada que ver”, explicó.

Marie Claire Harp es team Shakira

Frente a la prensa, Marie Claire fue cuestionada sobre sí le interesaría salir con Gerard pero dijo que no por estar a favor de Shakira y no quiere que por el momento nada la salpique.

“Él está con Clara Chia muy feliz, yo estoy muy feliz. Yo soy Team Shakira 100 por ciento, yo creo que si se llegase a dar… no quiero que me salpique. Yo como fanática de Shakira no le haría eso, pero por ahí no van mis tiros”, finalizó.

