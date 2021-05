Marvel reveló a su primer Capitán América indígena

Con el objetivo de dar un valor equilibrado a la diversidad, la franquicia de medios en entretenimientos y un universo compartido, Marvel, presentó a su nuevo Capitán América indígena.

The United States of Captain America, de la escritora Darcie Little Badger, será la zaga donde el nuevo 'Cap' del grupo apache Lipán se estrenará.

Cabe recordar que además, Marvel está preparando una cuarta película sobre 'Capitán América', una cinta para la que contarán con los guionistas Malcolm Spellman y Dalan Musson de la serie "Falcon y el Soldado del Invierno" de Disney+.

La revista The Hollywood Reporter detalló los planes de Marvel para uno de sus personajes más populares y que hasta ahora había interpretado en la gran pantalla Chris Evans.

