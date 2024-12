Matan al magistrado Edmundo Román Pinzón en Acapulco

Un comando armado interceptó al magistrado Edmundo Román Pinzón al salir de la sede de tribunales de Acapulco para dispararle en diferentes ocasiones.

Los hechos en el fraccionamiento Las Playas sucedieron cuando el juez se encontraba abordo de su vehículo, donde no le dieron tiempo de resguardarse.

Román Pinzón fue parte de la Segunda Sala Penal de Acapulco y antes ocupó la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.

Condena gobernadora el asesinato

Ante el asesinato del magistrado, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, condenó los hecho y pidió dar con los responsables para aplicarles todos el peso de la ley.

“He solicitado a la @FGEGuerrero llevar a cabo una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten todo el peso de la ley. No permitiremos que este crimen quede impune. Reitero mi compromiso de seguir trabajando en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para avanzar en la pacificación de nuestra entidad en la que no daremos un paso atrás”, expuso la mandataria estatal desde su cuenta de X.

Fiscalía investiga asesinato

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Guerrero sacó un comunicado donde dio a conocer que ya está investigando el ataque directo contra el magistrado Edmundo Román Pinzón.

“Personal de la Policía Investigadora Ministerial acudió al lugar para realizar las indagatorias necesarias, recabar información de posibles testigos y ubicar cámaras de videovigilancia públicas o privadas que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos”, mencionaron.

