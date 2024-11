Monserrat Oliver comparte detalles del programa "Soltero Cotizado"

En una entrevista exclusiva con Monserrat Oliver para RÉCORD, la entrevistada compartió información sobre el estreno de "Soltero cotizado", así como aspectos personales que la motivaron a conducir el programa. Además, ofreció consejos a Nicola Porcella y proporcionó detalles sobre la dinámica del programa.

Monserrat Oliver comparte detalles de "Soltero Cotizado"

Tras el estreno del programa "Soltero Cotizado", le cuestionamos a Monserrat: ¿qué fue lo que la motivó a conducir el programa?

"Me motivó, me encantan los retos; es un reto nuevo porque es algo distinto a todo lo que he hecho. Yo siempre digo que los seres humanos no somos de una manera nada más, sino que tenemos fortalezas y debilidades. Yo puedo ser muy fuerte en, quizá, en retos, en, quizá, las cosas extremas, pero soy muy débil en cuestión del corazón. Tengo corazón de pollo en el amor, entonces también fue un reto para mí hacer este programa porque dije, bueno, no nada más como conductora va a ser un reto, sino que también me va a ayudar a crecer emocionalmente en cuestiones del amor, porque siempre estas experiencias, mal que bien, tanto a las participantes como a toda la gente involucrada, sí te hacen abrir los ojos de muchas maneras, ¿no? Claro, bueno, como sabemos, es un formato mexicano y completamente nuevo., dijo Oliver.

La dinámica del programa "Soltero Cotizado", protagonizado por Nicola, se centra en la búsqueda del amor, en la cual dieciocho mujeres compiten por ganar el afecto de Nicola. Monserrat dio unos consejos a seguir para Nicola.

"Ay, que sean tal cual son, sin máscaras, con Nicola, que sí vayan a tratar de conocerlo porque están en competencia, que no se les olvide. Entonces, si se quedan esperando que él vaya, pues no va a ir porque tienen a nueve viejas o diez atrás de él. Entonces, tienen que ponerse abusadas, que abran bien los ojos y que no le digan toda la verdad a las demás participantes porque ya ven cómo jugamos entre mujeres."

Nos compartió su opinión acerca de la dinámica entre las "romanticas" y "embusteras": "Pues me parece muy interesante y es lo que lo hace más entretenido del programa, porque uno no sabe cuál es la embustera que va por el dinero o cuál realmente va por Nicola, y hasta dónde es capaz la embustera de fingir, y qué tan buena es para actuar y engañar a todas las demás."

Siguiendo con el tema, le preguntamos si cree que es más complicado para una persona famosa encontrar pareja o un amor verdadero, y esto fue lo que nos dijo: "Hoy en día ya el dating es por medio de aplicaciones y muchas veces te engañan con perfiles que no son verdaderos, te engañan con las cosas que quieres escuchar, hasta con fotografías que no son de la persona que dicen ser. Y estando en un reality o inclusive grabando en un foro, te ves todos los días, durante un mes o una semana, y estás un día enojado, un día estás contento, un día estás triste, un día estás sucio, un día estás mojado, un día estás remaquillado. Entonces yo creo que sí, de verdad, realmente creo que hay una posibilidad de conocer a alguien mejor."

Hablando del amor, le pedimos a Monserrat que nos diera algunos consejos para la gente que está buscando el amor, y esto fue lo que nos dijo.

"Que no se cierre al amor, que sí entre con sus precauciones, pero que de verdad, así empezamos el reality y tiene mucho de cierto, no podemos irnos nada más. Yo sé que te tiene que atraer a alguien físicamente, pero necesitamos pasar ese paso, necesitamos de verdad cerrar los ojos y escuchar, sentir, ver para dónde va, qué intereses tiene realmente. Y yo creo que si nos mostramos tal y como somos, esperamos que la otra persona también sea sincera y podamos llegar a una relación que de verdad encuentre el amor y sea duradera, porque si no, pues no dura." comentó.

Para terminar, le preguntamos qué necesita alguien para conquistar a Monserrat y, súper emocionada, nos contó lo siguiente.

"Tiene que ser ella misma, tiene que ser sensible, que le gusten los animales, preocuparse por los demás, pero por ser cada día mejor como ser humano, tener algo, alguna meta que quiera alcanzar, tener algo, un proyecto en común también, y que siempre vea por el bien mío de ella y el bien común."

De igual manera, nos compartió detalles de sus siguientes proyectos y, además, ya para finalizar, invitó al público de recordar seguir el programa "Soltero Cotizado", lo podemos ver desde lunes a jueves a las 9 de la noche por Canal 5.

