Netflix anuncia nueva serie animada de Mafalda

Netflix llevará a cabo la producción de una serie animada basada en la reconocida tira cómica Mafalda, obra del célebre autor Quino. La dirección estará a cargo del destacado cineasta argentino Juan José Campanella, quien tiene como objetivo preservar el humor y la ironía que caracterizan a Mafalda y sus amigos.

La noticia ha generado un notable interés entre los aficionados de Mafalda y los seguidores de Campanella, quien es ampliamente reconocido por su éxito en películas como "El secreto de sus ojos" y en proyectos de animación como "Metegol".

Netflix anuncia serie de Mafalda

Greg Peters y Ted Sarandos anunciaron a través de su cuenta de X un nuevo proyecto animado que revivirá a la icónica criatura de Quino, que ya tuvo dos series en 1972 y 1993, y un largometraje en 1982. El director Campanella, en una entrevista, detalló que la serie constará de diez episodios de 22 minutos cada uno, ambientados en la actualidad. Ya ha escrito los dos primeros episodios y espera que la serie esté disponible en Netflix a finales de 2025.

Buenas noticias para los fans de 'Mafalda'. La icónica historieta tendrá su propia serie animada en Netflix, de la mano del ganador del Oscar Juan José Campanella. pic.twitter.com/jTvUifTvgf — Netflix España (@NetflixES) August 6, 2024

Campanella expresó sus reflexiones acerca de esta nueva experiencia mediante una carta en la que resalta su estrecho vínculo personal con Mafalda.

"Yo tenía siete u ocho años cuando se publicó el primer compendio de tiras de Mafalda en forma de librito. Mis viejos leían la tira y me decían que yo no la iba a entender. Qué ofensa. Qué desafío. Fui corriendo a comprarlo y todavía me acuerdo venir subiendo la barranca de Melo mientras lo leía, largando carcajadas y admitiendo que, efectivamente, había tiras que no entendía. Mafalda y sus amigos no solo me hacían reír muchísimo, sino que de vez en cuando me mandaban al diccionario. Y cada palabra nueva que aprendía venía con el premio de una nueva carcajada", relató Campanella en su carta.

El director mencionó la visita de Quino a la producción de Metegol, donde experimentó con un lápiz digital. Esto llevó a reflexionar sobre cómo conectar a las nuevas generaciones con Mafalda y trasladar su ingenio a plataformas digitales.

"Hoy, una docena de años después de esa inolvidable visita, enfrentamos este desafío. Ni más ni menos que convertir a Mafalda en un clásico de la animación. Es nuestra la obligación de preservar el humor, el timing, la ironía y las observaciones de Quino. Sabemos que no podremos elevar a Mafalda, porque más alta no puede estar. Pero soñamos con que los que somos devotos de ella desde la primera hora podamos compartirla con nuestros chicos, y aunque haya cosas reservadas solo para adultos, podamos todos largar una carcajada en familia, y por qué no, ir al diccionario de vez en cuando".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Cazzu ha eliminado casi todas sus fotos con Nodal de Instagram!. Solo queda una