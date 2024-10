Pepe Aguilar cuenta la reacción de Nodal al escuchar la canción ‘Cuídamela Bien’

A finales de septiembre, Pepe Aguilar lanzó la canción ‘Cuídamela Bien’, la cual iba directa a su yerno Christian Nodal, donde le dice que no vaya a engañar a su hija Ángela pues eso se le da muy bien.

En entrevista desde Nueva York, el cantante empezó por comentar que tras la boda de su pequeña le han pasado cosas muy extrañas que ha expresado con la música.

“Qué cosa tan bizarra me ha pasado en la vida (…) La canción viene a decir muchas cosas que en determinado momento con música se entiende más que con palabras”, declaró.

Una historia más allá de la vida real

El patriarca de la dinastía Aguilar dijo que su canción también va más allá de lo que está viviendo Ángela y Christian, pues sería más un tema que le canta un padre a su hija.

Ante la letra, que causó polémica en su momento, el compositor expuso que antes de sacarla se la presentó a Nodal y le explicó las referencia que hacía de él.

Nodal reacciona a ‘Cuídamela Bien’

Pepe Aguilar detalló que al estar en el ojo del huracán por la boda tan apresurada, decidió jugar con todo lo que estaba pasando, aunque un principio Nodal no entendía pero al final reaccionó de manera positiva.

“Lo quiero mucho a Christian, la verdad es un buen muchacho, desde hace muchos años lo conozco, hay cariño, pues. A parte como colega, lo respeto mucho y lo admiro, se me hace un chavo que canta muy bien. Y ya cuando la escuchó se quedó como pensando y me dijo: ‘A ver suegro, póngamela otra vez’. Le digo: ‘¿Qué pasó?’, me dice: ‘está buena, está buena, todavía no sé qué pensar’”, reveló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿POR QUÉ CLAUDIA SHEINBAUM ES AHORA LA COMANDANTE SUPREMA DE LAS FUERZAS ARMADAS? TE LO EXPLICAMOS