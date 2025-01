Perrito sobrevive 5 días tras los incendios en California y se reencuentra con su dueño

En medio de los devastadores incendios en Pacific Palisades, California, Casey Colvin, quien perdió su hogar, logró reunirse con su perro Oreo, que sobrevivió cinco noches entre los escombros. A pesar de la angustia por la pérdida y la desaparición de Oreo durante la evacuación, Casey mantuvo la esperanza y, con el apoyo de vecinos y bomberos, realizó una intensa búsqueda para encontrar a su compañero.

En medio de los incendios en Pacific Palisades, California, Casey Colvin, quien perdió su hogar, logró reunirse con su perro Oreo. | Captura de pantalla/NBC News|

El reencuentro entre Casey Colvin y su mascota Oreo, tras los incendios en Los Ángeles, fue un momento de gran alegría para Colvin, quien había perdido su casa. Oreo sobrevivió casi una semana en la zona afectada antes de ser rescatado. La separación ocurrió cuando Colvin, atrapado en el tráfico durante las evacuaciones, no pudo llegar a tiempo para salvar a sus mascotas.

The BEST news! Fire victim Casey Colvin, whose home burned down in the Palisades Fire, just found and reunited with his dog, Oreo, who spent 5 nights surviving amidst the rubble @NBCNews pic.twitter.com/rAuJJk3pfa

— Liz Kreutz (@LizKreutzNews) January 12, 2025