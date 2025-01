Poeta mexicano Julio Trujillo es reportado como desaparecido en Inglaterra

El poeta mexicano Julio Trujillo fue reportado como desaparecido en Inglaterra, manteniéndose activa desde el 10 de enero pasado la ficha de localización así como la búsqueda de la policía Devon & Cornwall.



De acuerdo a los primeros reportes, el poeta fue visto por última vez alrededor de las 9:30 AM del pasado viernes 10 de enero, en la localidad costera de Mousehole, cercana a Penzance, en el condado de Cornwall.

La policía inglesa activó la alerta de búsqueda el 10 de enero/Devon & Cornwall Police|



Según la ficha de búsqueda, Julio Trujillo es descrito como un hombre de tez blanca, cabello negro con canas, barba y usa gafas gruesas de color negro. Mide aproximadamente 1,85 metros (6 pies 1 pulgada) de altura y, según los informes, vestía un jersey beige, una chaqueta polar del mismo color, jeans y botas estilo Timberland al momento de su desaparición.



También se detalla que un iPhone con funda negra es vital en la investigación, pues ese era su celular desde donde escribió vía X algunos mensajes inquietantes en los días previos a su desaparición, haciendo referencia al suicidio y la muerte.



El 7 de enero compartió una imagen con un texto que decía: “Pero los suicidas tienen un lenguaje especial. Como los carpinteros, quieren saber qué herramientas usan. Nunca preguntan por qué construyen”.

El poeta escribió varios mensajes relacionados al suicidio/X|



Al siguiente día, el 8 de enero, escribió la parte de un poema ”…cuando yo muera de vida y no de tiempo…”; mientras que el 10 de enero a la 1:52 AM, justo el día en que desapareció, escribió: ”Ya no va a dolerme el mar, porque conocí la fuente”.



¿Quién es el poeta Julio Trujillo?



Originario de la Ciudad de México, Julio Trujillo nació el 16 de septiembre de 1969 y se destaca como poeta y editor, siendo egresado de la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



En su currículum destaca que fue redactor de la Revista Universidad de México, director de la Revista Mexicana de Cultura, mientras que en la publicación mensual Letras Libres fue jefe de redacción.

En nuestro país Julio Trujillo trabajó como editor en varias publicaciones/X|



Fue titular de la Dirección General de Publicaciones del desaparecido Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y desde 2004 es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA).



También ha ganado varios premios a lo largo de su carrera por su trabajo como poeta, destacando entre los más importantes el Premio de Poesía Punto de Partida en 1991 y en 1994 el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino por “Una sangre”.

A lo largo de su carrera ha ganado varios premios por sus poemas/X|



Escribió los poemarios "Una sangre" (1998), "El perro de Koudelka" (2005), “La burbuja” (2013), “El acelerador de partículas” (2017) y "Jueves" (2021). Mientras que apenas el pasado 5 de noviembre obtuvo el segundo lugar del Premio Patricia Eschen de Poesía, organizado por la Librería Morrab, de Penzance, allá en Inglaterra.