¿Por qué México no pidió la extradición de Carlos Ahumada? Esto sabemos

El viernes pasado Carlos Ahumada fue detenido en Panamá ante una ficha de búsqueda por parte de la Interpol. Tras su detención se le informó al gobierno de México para que pidiera su extradición y rindiera cuentas por el fraude genérico que cometió en la Ciudad de México en 2002.

Las autoridades panameñas explicaron que tenían 24 horas para que la Fiscalía solicitara al empresario argentino, pero hasta el momento no han tenido respuesta y tiene un por qué.

¿Carlos Ahumada no será extraditado?

Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que Ahumada había tramitado en abril pasado un amparo para no pisar la cárcel en caso de que lo detuviera la Fiscalía General de la República o la Fiscalía de la Ciudad de México.

La funcionaria detalló que, además, algunos de los delitos de los que se le acusó ya prescribieron.

“Había una de orden de reaprehensión, se amparó contra esta orden y no se puede cumplir esa orden, no se puede aprender a esta persona porque tiene un amparo. También se especifica que en algunas otras causas, ya prescribieron, entonces, eso es lo que legalmente corresponde, y esa es la causa por la que no hay una orden de extradición. La Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República no tenían materia para pedir una extradición, porque estaban parado contra cualquier orden de reaprehensión”, expuso.

