Premios Lo Nuestro 2025: Nominados, sede, fecha, horario y dónde ver

Este día se dio a conocer la lista de nominados para la 37 edición de Premios Lo Nuestro, lo cual reconoce a lo mejor de la música latina en 44 diferentes categorías.

Dentro de las listas, Becky G y Carín León son de los artistas que más nominaciones tiene con 10 cada uno, por lo que uno de ellos se convertirá en la reina o rey de la noche.

La entrega de premios será el próximo 20 de febrero / FB: @premiolonuestro|

¿Cuándo y dónde son los Premios Lo Nuestro?

Para la edición 2025, la entrega de galardones será el próximo 20 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida, y tendrá como presentadoras a Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía.

Los Premios Lo Nuestro comenzarán a las 18:00 horas México y la señal la podrás seguir en vivo por Univisión, Unimás y Galavisión.

Nominados Premios lo Nuestro 2025

Artista Premio Lo Nuestro Del Año

Carín León

Feid

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Karol G

Maluma Myke Towers

Peso Pluma

Shakira

Xavi

Canción Del Año

‘Bubalu’ – Feid & Rema

‘Cosas de la Peda’ – Prince Royce Ft. Gabito Ballesteros

‘Tu Boda’ – Óscar Maydon & Fuerza Regida

‘La Diabla’ – Xavi

‘La Falda’ – Myke Towers

‘Perdonarte ¿Para Qué?’ – Los Ángeles Azules & Emilia

‘Por El Contrario’ – Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar

‘Primera Cita’ – Carín León

‘Puntería’ – Shakira & Cardi B

‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ – Karol

Álbum Del Año

‘Boca Chueca, Vol. 1’ – Carín León

‘Bolero’ – Ángela Aguilar

‘Esquinas’ – Becky G

‘Jugando a Que No Pasa Nada’ – Grupo Frontera

‘Las Mujeres Ya No Lloran’ – Shakira

‘Llamada Perdida’ – Prince Royce

‘LVEU: Vive La Tuya…No La Mía’ – Myke Towers

‘Muevense’ – Marc Anthony

‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’ – Bad Bunny

‘Pa Las Babys y Belikeada’ – Fuerza Regida

Carín León es de los favoritos para llevarse la noche / FB: @premiolonuestro|

Mejor Combinación Femenina

‘5 Babys’ – Kim Loaiza, Fariana, Ptazeta, Bellakath & Yami Safdie

‘A Las 12 Te Olvidé’ – Ha*Ash & Elena Rose

‘Chulo PT. 2’ – Bad Gyal, Tokischa & Young Miko

‘Cuidadito’ – Becky G & Chiquis

‘Jackpot’ – Belinda & Kenia Os

‘La_Original.MP3’ – Emilia & Tini

‘Labios Mordidos’ – Kali Uchis & Karol G

‘Mi Rey, Mi Santo’ – María José & Ana Bárbara

‘Que Vuelva’ – Kany García & Carla Morrison

‘Troca’ – Thalía & Ángela Aguilar

Colaboración ‘Crossover’ Del Año

‘2 The Moon’ – Pitbull, Ne-Yo, Afrojack Ft. DJ Buddha

‘Chula’ – Grupo Firme & Demi Lovato

‘Degenere’ – Myke Towers Ft. Benny Blanco

‘It Was always You (Siempre Fuiste Tú)’ – Carín León & Leon Bridges

‘Puntería’ – Shakira & Cardi B

‘To The Beat’ – Dimitri Vegas & Like Mike, Regard, Natti Natasha, Sash!

‘Tonight (Bad Boys: Ride or Die)’ – Black Eyed Peas & El Alfa Ft. Becky G

‘Vocation’ – Ozuna & David Guetta

La Mezcla Perfecta Del Año

‘(Entre Paréntesis)’ – Shakira & Grupo Frontera

‘Bling Bling’ – Maluma, Octavio Cuadras & Grupo Marca Registrada

‘Cosas De La Peda’ – Prince Royce Ft. Gabito Ballesteros

‘El Caballito’ – Fariana & Oro Sólido

‘Fuego De Noche, Nieve De Día’ – Ricky Martin & Christian Nodal

‘La Tóxica’ – Alejandro Fernández & Anitta

‘La Vida Es Una Fiesta’ – Sergio George & Wisin

‘Perdonarte ¿Para Qué?’ – Los Ángeles Azules & Emilia

‘Por El Contrario’ – Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar

‘Una Vida Pasada’ – Camilo & Carín León

Tour Del Año

‘Cerrando Ciclos Tour’ – Aventura

‘Ferxxxocalipsis Tour 2024’ – Feid

‘Luis Miguel Tour 2023-24’ – Luis Miguel

‘Mañana Será Bonito Tour’ – Karol G

‘Most Wanted Tour’ – Bad Bunny

Artista Masculino Del Año – Urbano

Bad Bunny

Chencho Corleone

Don Omar

Eladio Carrión

Feid

Myke Towers

Ozuna

Rauw Alejandro

Wisin

Yandel

La música latina tiene su noche y son los Premios Lo Nuestro / FB: @premiolonuestro|

Artista Femenina Del Año – Urbano

Anitta

Bad Gyal

Bellakath

Fariana

Greeicy

Karol G

Maria Becerra

Natti Natasha

Nicki Nicole

Young Miko

Canción Del Año – Urbano

‘Baccarat’ – Ozuna

‘Bellakeo’ – Peso Pluma & Anitta

‘Carbon Vrmor’ – Farruko & Sharo Towers

‘Chulo PT. 2’ – Bad Gyal, Tokischa & Young Miko

‘Gata Only’ – Floyymenor & Cris MJ

‘La Falda’ – Myke Towers

‘La Nena’ – Lyanno & Rauw Alejandro

‘Ohnana’ – Kapo

‘Sandunga’ – Don Omar, Wisin & Yandel

‘Un Preview’ – Bad Bunny

Mejor Canción Trap/Hip Hop – Urbano

‘Gata G’ – Ryan Castro

‘Monaco’ – Bad Bunny

‘Si, si, si, si’ – The Academy: Segunda Misión, Justin Quiles, Sech, Lenny Tavárez, Dalex, Dímelo flow Ft. Eladio Carrión, Bryant Myers & Dei V

‘Tacos Gucci’ – Anuel AA

‘Tranky Funky’ – Trueno

‘Wiggy’ – Young Miko

Colaboración Del Año – Urbano

‘5 Babys’ – Kim Loaiza, Fariana, Ptazeta, Bellakath & Yami Safdie

‘Alegría’ – Tiago PZK, Anitta & Emilia

‘Bien Loco’ – Wisin & Mora

‘Borracho y Loco’ – Yandel & Myke Towers

‘Mírame’ – Blessd & Ovy On The Drums

‘Otra Vibra’ – Luar La L & Ozuna

‘Para Siempre’ – Zion & Lennox & Anuel AA

‘Perro Negro’ – Bad Bunny & Feid

‘Polvo De Tu Vida’ – J Balvin & Chencho Corleone

‘Sandunga’ – Don Omar, Wisin & Yandel

Mejor Canción Denbow

‘Che Che’ – Chimbala

‘Déjenme Rulay’ – Rochy RD & Donaty

‘Dora’ – Fariana & El Alfa

‘Este’ – El Alfa & Nfasis

‘Hay Lupita’ – Lomiiel

Álbum Del Año – Urbano

‘ATT.’ – Young Miko

‘Cvrbon Vrmor [C_DE:G_D.O.N]’ – Farruko

‘Ferxxxocalipsis’ – Feid

‘La Joia’ – Bad Gyal

‘LVEU: Vive La Tuya… No La Mía – Myke Towers

‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’ – Karol G

‘Mr. W (Deluxe)’ – Wisin

‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’ – Bad Bunny

‘Porque Puedo’ – Eladio Carrión

‘Rayo’ – J Balvin

Artista Pop Masculino Del Año

Carlos Rivera

Danny Ocean

Luis Fonsi

Maluma

Manuel Medrano

Pedro Capó

Desde Miami se realizará la entrega de premios este año / FB: @premiolonuestro|

Artista Pop Femenina Del Año

Belinda

Elena Rose

Emilia

Kali Uchis

Kany García

Laura Pausini

Shakira

Thalía

Grupo o Dúo Del Año – Pop/Rock

Camila

Darumas

Ha*Ash

Rawayana

Reik

The Warning

Artista Revelación Del Año Masculino – Pop-Rock/Urbano

CA7RIEL & Paco Amoroso

Clarent

DND | Do Not Disturb

Floyymenor

Izaak

Kapo

Luar La L

Maisak

Timo

Venesti

Artista Revelación Del Año Femenino – Pop-Rock/Urbano

Bellakath

Darumas

Daymë Arocena

Ela Taubert

Irepelusa

Judeline

Letón Pé

Mari

Paola Guanche

Yami Safdie

Canción Del Año – Pop

‘¿Cómo Pasó?’ – Ela Taubert

‘Abril’ – Reik

‘Fría’ – Enrique Iglesias & Yotuel

‘La_Original.MP3’ – Emilia & Tini

‘Los Domingos’ – Sebastián Yatra

‘Mejor Que Ayer’ – Diego Torres

‘Santa Marta’ – Luis Fonsi & Carlos Vives

‘Verano En NY’ – Manuel Medrano

Canción Del Año – Pop/Balada

‘Corazón En Coma’ – Camila & Eden Muñoz

‘Fuego De Noche, Nieve De Día’ – Ricky Martin & Christian Nodal

‘Lo Que Nos Faltó Decir’ – Jesse & Joy

‘No Sé Quien Soy’ – Olga tañón & Lenier

‘Para Ti’ – Carlos Rivera

‘Que Vuelva’ – Kany García & Carla Morrison

‘Roma’ – Luis Fonsi & Laura Pausini

‘Somos Novios’ – Ángela Aguilar Ft. Trío Los Panchos

Mejor Canción Latin Fusion Pop

‘Brujería!’ – Judeline

‘La Que Puede, Puede’ – Ca7riel & Paco Amoroso

‘Lejos De Ti’ – The Marías

‘Siento Que Merezco Más’ – Latin Mafia

‘Veneka’ – Rawayana & Akapellah

Mejor Canción de Música Cristiana

‘Bonita’ – Daddy Yankee

‘Conéctate Conmigo’ – Gocho, Redimi2 & Wisin

‘Hermoso Momento- Remix’ – Farruko & Kairo Worship

‘Libre’ – Alex Campos & Tauren Wells

‘Mambo 23’ – Juan Luis Guerra 4.40

‘Primero Nos Amó’ – Matthew Hotton & Marcos Witt

Álbum Del Año – Pop Urbano

‘.MP3’ – Emilia

‘El Viaje’ – Luis Fonsi

‘Funk Generation’ – Anitta

‘García’ – Kany García

‘Hotel Caracas’ – Mau y Ricky

‘Las Mujeres Ya No Lloran’ – Shakira

‘Nasty Singles’ – Natti Natasha

‘Panorama’ – Reik

‘Reflexa’ – Danny Ocean

‘Trackhouse’ – Pitbull

Colaboración Del Año – Pop-Urbano

‘Bubalu’ – Feid &Rema

‘Calor’ – Nicky Jam & Beéle

‘Extrañándote’ – Zhamira Zambrano & Jay Wheeler

‘La Misión’ – Piso 21 & Wisin

‘OA’ – Anuel AA, Quevedo, Maluma Ft. Mambo Kingz & DJ Luian

‘Puntería’ – Shakira & Cardi B

Canción Del Año – Pop-Urbano

‘Amor’ – Danny Ocean

‘El Yate’ – Lenny Tavárez

‘Fanática Del Reggaetón’ – Venesti

‘Funk Rave’ – Anitta

‘Loveo’ – Daddy Yankee

‘Ojos. Labios. Cara’ – Manuel Turizo

‘Pasado Mañana’ – Mau y Ricky

‘Tommy & Pamela’ – Peso Pluma & Kenia Os

‘Touching The Sky’ – Rauw Alejandro

‘Ya No Te Extraño’ – Natti Natasha

Canción Del Año – Pop-Urbano/Dance

‘Como La Flor’ – Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro

‘Freak 54 (Freak Out)’ – Pitbull & Nile Rodgers

‘Te Va a Doler – Deorro Remix’ – Thalía & Deorro

‘Touching The Sky’ – Rauw Alejandro

‘Vocation’ – Ozuna & David Guetta

Mejor ‘EuroSong’ – Pop-Urbano

‘4to 23’ – Aitana

‘Chulo PT. 2’ – Bad Gyal, Tokischa & Young Miko

‘Columbia’ – Quevedo

‘La Reina’ – Lola Indigo

‘Madrid City’ – Ana Mena

Artista Del Año – Tropical

Carlos Vives

Gente De Zona

Jerry Rivera

Juan Luis Guerra 4.40

La India

Luis Figueroa

Marc Anthony

Olga Tañón

Prince Royce

Silvestre Dangond

Canción Del Año – Tropical

‘Ale Ale’ – Marc Anthony

‘Bandido’ – Luis Figueroa

‘La Capi’ – Myke Towers

‘Mambo 23’ – Juan Luis Guerra 4.40

‘No Le Cuentes’ – Jerry Rivera

‘Otra Noche Más’ – Víctor Manuelle Ft. Frankie Ruiz

‘Quiéreme Menos’ – Natti Natasha

‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ – Karol G

‘Una Vida Buena’ – Kany García

‘Una Vida Pasada’ – Camilo & Carín León

Colaboración Del Año – Tropical

‘Celia’ – Gente De Zona & Celia Cruz

‘Cosas De La Peda’ – Prince Royce Ft. Gabito Ballesteros

‘El Caballito’ – Fariana & Oro Sólido

‘Fuera Fuera’ – La India & Jacob Forever

‘La Vida Es Una Fiesta’ – Sergio George & Wisin

‘No Es Normal’ – Venesti, Nacho & Maffio

‘Plis’ – Camilo & Evaluna Montaner

‘Salsa De Ahora’ – Motiff, Jonathan Moly, Luis Figueroa Ft. Jimmy Rodriguez, Ronald Borjas & Nesty

‘Tú o Yo’ – Silvestre Dangond & Carlos Vives

‘Vamos a Ser Feliz’ – Olga Tañón & Christian Alicea

Álbum Del Año – Tropical

‘Así Yo Soy’ – Olga Tañón

‘Coexistencia’ – Luis Figueroa

‘Cuatro’ – Camilo

‘Demasiado’ – Gente De Zona

‘Llamada Perdida’ – Prince Royce

‘Muevense’ – Marc Anthony

‘Radio Güira’ – Juan Luis Guerra 4.40

‘Retromántico’ – Víctor Manuelle

‘Ta Malo’ – Silvestre Dangond

‘Yo Deluxe’ – Christian Alicea

Artista Masculino Del Año – Música Mexicana

Alejandro Fernández

Carín León

Christian Nodal

Gabito Ballesteros

Junior H

Leonardo Aguilar

Pepe Aguilar

Peso Pluma

Xavi

Óscar Maydon

Artista Femenina Del Año – Música Mexicana

Aída Cuevas

Ana Bárbara

Ángela Aguilar

Camila Fernández

Chiquis

Karna Sofía

Lila Downs

Lupita Infante

Majo Aguilar

Yuridia

Grupo o Dúo Del Año – Música Mexicana

Banda Los Recoditos

Fuerza Regida

Grupo Firme

Grupo Frontera

Intocable

Los Ángeles Azules

Artista Revelación – Música Mexicana

Calle 24

Chino Pacas

Codiciado

El Padrinito Toys

Gabito Ballesteros

Neton Vega

Óscar Maydon

Tito Double P

Victor Mendivil

Xavi

Canción Del Año – Música Mexicana

‘Buscándole a La Suerte’ – Julión Álvarez y su Norteño Banda

‘De Lunes a Lunes’ – Grupo Frontera & Manuel Turizo

‘La Boda’ – Óscar Maydon & Fuerza Regida

‘La Diabla’ – Xavi

‘La Intención’ – Christian Nodal & Peso Pluma

‘Obsesión’ – Intocable

‘Perdonarte ¿Para Qué?’ – Los Ángeles Azules & Emilia

‘Por El Contrario’ – Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar

‘Primera Cita’ – Carín León

‘Vas a Querer Volver’ – Banda Los Recoditos

Colaboración Del Año – Música Mexicana

‘(Entre Paréntesis)’ – Shakira & Grupo Frontera

‘Alucin’ – Eugenio Esquivel, Grupo Marca registrada & Sebastian Esquivel

‘Bandido de Amores’ – Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar

‘Bling Bling’ – Maluma, Octavio Cuadras & grupo Marca Registrada

‘Dos Días’ – Tito Double P & Peso Pluma

‘El Humo De Mi Gallo’ – Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Edgardo Nuñéz

‘La Cumbia Triste’ – Los Ángeles Azules & Alejandro Fernández

‘Mercedes’ – Becky G Ft. Óscar Maydon

‘Natanael Cano: BZRP Music Sessions, Vol. 59’ – Bizarrap & Natanael Cano

‘Si No Quieres No’ – Luis R Conriquez & Neton Vega

Canción Banda Del Año

‘Bandida’ – La Adictiva, Grupo Marca Registrada & Montana

‘Bandido De Amores’ – Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar

‘El Humo De Mi Gallo’ – Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Edgardo Nuñéz

‘Tu Perfume’ – Banda MS de Sergio Lizárraga

‘Vas a Querer Volver’ – Banda Los Recoditos

Canción Mariachi/Ranchera Del Año

‘Cuéntame’ – Majo Aguilar & Alex Fernández

‘La Tóxica’ – Alejandro Fernández & Anitta

‘Lamentablemente’ – Pepe Aguilar & Carín León

‘Mi Eterno Amor Secreto’ – Yuridia & Eden Muñoz

‘Necesito Un Segundo’ – Chayanne

‘Por El Contrario’ – Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar

Canción Norteña Del Año

‘¿Quién Te Crees Para Olvidarme? – Adriel Favela & Duelo

‘Buscándole a La Suerte’ – Julión Álvarez y Su Norteño Banda

‘Mi Castigo’ – Intocable

‘Neta Que No’ – La Fiera De Oijnaga

‘Perro Amor’ – La Maquinaria Norteña

Fusión Música Mexicana Del Año

‘First Love’ – Oscar Ortiz & Edgardo Nuñéz

‘La Diabla’ – Xavi

‘Mejores Jordans’ – Víctor Mendivil & Óscar Maydon

‘Mercedes’ – Becky G Ft. Óscar Maydon

‘Ya Pedo Quién Sabe’ – Grupo Frontera & Christian Nodal

Mejor Electro Corridos – Música Mexicana

‘Exceso’ – Sebastian Esquivel, Blessd & Eugenio Esquivel

‘Fresa Con Crema’ – Lalo Cruz

‘Gabachas’ – Codiciado, Joaquín Medina & Sheeno

‘Harley Quinn’ – Fuerza Regida & Marshmello

‘Teka’ – Peso Pluma & DJ Snake

Álbum Del Año – Música Mexicana

‘Aquí Hay Para Llevar’ – La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

‘Boca Chueca, Vol. 1’ – Carín León

‘Esquinas’ – Becky G

‘Jugando a Que No Pasa Nada’ – Grupo Frontera

‘Modus Operandi’ – Intocable

‘Pa Las Baby’s Belikeada’ – Fuerza Regida

‘Presente’ – Julión Álvarez y Su Norteño Banda

‘Raíz Nunca Me Fui’ – Lila Downs, Niña Pastori & Soledad

‘Soy Como Quiero Ser’ – Leonardo Aguilar

‘Te Llevo En La Sangre’ – Alejandro Fernández

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡EVITA CORRALÓN Y MULTAS! EL HOY NO CIRCULA DE ESTE JUEVES 23 DE ENERO DE 2025