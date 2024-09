Primeras palabras de Adrián Marcelo tras la salida de "La Casa de los Famosos": ¿Qué dijo?

Adrián Marcelo abandonó el reality show donde se había autodenominado líder del cuarto Tierra, sorprendiendo a los demás concursantes tras una intensa discusión con Gala Montes, quien lo acusó de ser violento. Su salida generó incertidumbre sobre si fue un abandono o una expulsión, y posteriormente, él compartió un mensaje a través de sus redes.

Adrián Marcelo comparte sus primeras palabras tras dejar LCDLFMX

Adrián Marcelo, tras su salida de La Casa de los Famosos México, compartió un video en Telegram donde expresó su agradecimiento a quienes lo apoyaron durante el reality show y mencionó que aún se está poniendo al día con lo que sucedió fuera de la casa.

“Estoy bien agradecido de todo corazón por todo lo que hicieron por mí, ya vieron que no tengo uñas, pero ya se dieron cuenta que me las muerdo a cada segundo. Gracias por todo en serio, no lo puedo creer, todavía estoy actualizándome y aquí mi cuñada me dice que ustedes fueron clave en todo lo que intentamos posicionar y contestar, de todo corazón muchísimas gracias a ustedes por desvelarse, por defenderme, los quiero muchísimo y espero conocerlos en persona para darles un abrazo y encontrármelos por ahí.

“Gracias de todo corazón por apoyar la causa, por sus palabras, por sus videos, por sus memes, votos, todo. Nunca voy a terminar de agradecerles, sinceramente. Que estén muy bien y les mandó un fuerte abrazo a todos los que forman parte de este grupo", dijo el regiomontano en su canal de Telegram.

El youtuber expresó su deseo de ser sincero con sus suscriptores de Telegram, mencionando su anhelo de convivir pronto con ellos y agradecerles directamente por las publicaciones dedicadas durante su estancia en el reality show.

Adrián Marcelo hizo algunas apariciones en redes sociales tras su salida, compartiendo fotos con su amigo "La Mole" y su esposa conocida como "La chaparrita", pero no había comunicado nada a sus seguidores hasta este domingo.

