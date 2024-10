Familiares del ex jefe de la policía del país, Genaro García Luna, enviaron una serie de cartas al juez Brian Cogan, en un intento de reducir la sentencia de García Luna.

Sus hijos Genaro y Luna Sofía García Pereyra compartieron anécdotas sobre la infancia que vivieron junto a su padre, quien era ex Secretario de Seguridad Pública quien ahora fue declarado culpable de tener conexiones con el Cártel de Sinaloa.

En las declaraciones de sus hijos, ambos destacaron los valores de García Luna, declaraciones que resultaron a favor de su padre pues le fue otorgada una sentencia de 20 años, cómo lo solicitó su abogado.

La Fiscalía de Estados Unidos pedía una cadena perpetua en lugar de la sentencia que le dieron.

“Tengo 26 años actualmente y puedo decir, de todo corazón, que mi padre y sus valores me han hecho la persona que soy el día de hoy” manifestó Luna Sofía.

“Crecer con mi papá fue la mejor aventura que he experimentado en la vida. Él nos enseñço a mi hermano y a mí que las cosas más importantes de la vida son abstractas, como la importancia de la familia, el impulso de ser mejor para uno mismo y la comunidad, el valor de la lealtad y el patriotismo y principalmente, trabajar duro por el bien mayor” declaró a través de una carta la hija de García Luna.

La hija relató la relación con su padre tras la muerte de Nicolás, quien era su padre.

“Mi abuela era la superheroína de mi papá, ella luchó contra la extrema pobreza para asegurarse de poner comida en la mesa para sus siete hijos. Trabajó muchas horas y muchos días, mi papá vió su inconmensurable esfuerzo y supo que quería cuidarla un día”

Los hijos también relataron lo que fue crecer a lado de su padre, quienes tenían tardes escuchando música de Led Zeppelin y Aretha Franklin.

García Luna dice que no es un peligro en carta antes de recibir sentencia

El ex secretario de Seguridad Pública envió una nueva carta al Juez Brian Cogan suplicando reducir su condena previo al dictamen de su condena, luego de ser encontrado culpable de cinco cargos en su contra en Estados Unidos.

En la carta se lee:

“Yo nunca he sido una amenaza o riesgo para la comunidad. Mis valores, convicciones, conductas e historia de vida no tienen ningún riesgo criminal, todo lo contrario. El dinero sucio, los malos hábitos, la mala conducta no se pueden ocultar inclusive en condiciones extremas” escribió el ex funcionario.

El ex secretario relató a través de la carta su vida en el ámbito de la política y personal, afirmando ser un “mexicano con más reconocimientos y condecoraciones” en México, Estados Unidos y Europa.

“Es impensable tener ese nivel de responsabilidad, información de Estado y de seguridad regional hemisférica, sujeto a niveles de control y vigilancia del más alto nivel; y al mismo tiempo tener contacto o vínculos con criminales por lucro. Son dimensiones totalmente inconcebibles fuera de la realidad” declaró García Luna en carta.

"¡Regresen lo robado, asesinos, que hable Calderón, que se cuide en la cárcel!” Así fue como abandonaron la corte de Brooklyn la esposa e hija de Genaro García Luna, tras escuchar la sentencia al exsecretario de seguridad pic.twitter.com/W5dp6fEVUT — Azucena Uresti (@azucenau) October 16, 2024

Genaro García Luna habla de la Reforma Judicial y critica al actual gobierno en carta

“Mi país sufre una convulsión por orden del actual Presidente de México se acaba de desmantelar el Poder Judicial del país (jueces, magistrados, ministros, corte) se busca encarcelar a los que combatimos a sus aliados políticos vinculados con el narcotráfico, México está entrando a una etapa muy peligrosa, alejándose de la democracia y constriñendo libertades individuales”.

