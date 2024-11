¿Qué es el borrador de WhatsApp y para qué sirve? Aquí te decimos

WhatsApp se ha vuelto una herramienta clave para la comunicación rápida con amigos, familiares y colegas. Sin embargo, la rapidez en el envío de mensajes puede llevar a errores ortográficos o información incompleta. Para abordar este problema, WhatsApp ha implementado una función de borradores que mejora la elaboración de mensajes.

¿Qué es el borrador de WhatsApp?

Un borrador de WhatsApp es un mensaje que has comenzado a escribir pero no has enviado. Si te interrumpen mientras redactas, WhatsApp guarda automáticamente el mensaje en un borrador, permitiéndote retomarlo más tarde desde el mismo punto.

El funcionamiento de los borradores es bastante sencillo:

1. Inicio de la redacción: Accede a una conversación y comienza a redactar un mensaje.

2. Interrupción: Antes de enviar el mensaje, decides salir de la conversación o cerrar la aplicación.



3. Almacenamiento: WhatsApp guarda automáticamente el texto que has escrito como un borrador asociado a esa conversación.

4. Retoma de tu mensaje: La próxima vez que abras esa conversación, encontrarás el borrador en la parte superior del cuadro de texto, listo para ser continuado o enviado.

Esta herramienta se sincroniza automáticamente en todos los dispositivos vinculados a tu cuenta de WhatsApp, siempre que tengas instalada la última versión de la aplicación.

Los borradores de WhatsApp son una herramienta útil que permite guardar mensajes a medio escribir, ofreciendo flexibilidad y tranquilidad para comunicarse de manera más efectiva.

