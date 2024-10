¿Qué pasó en el confesionario la noche que Adrián Marcelo salió de La Casa de los Famosos?

Se cumplen dos semanas desde que la segunda temporada del reality show, La Casa de los Famosos México, en donde, Mario Bezares, fue el ganador absoluto de la casa.

El reality show fue marcado por una constante violencia y agresión, mayormente provocado por Adrián Marcelo, quien ahora en un podcast “Hermanos de Leche” junto con su compañero “La Mole”, dió sus primeras declaraciones.

Adrián Marcelo habla de su paso por La Casa de los Famosos México “No se arrepiente de nada”

“Menciona que las villanías fue el contenido de la temporada”

“Si no se iba él, lo sacaban al día siguiente” pic.twitter.com/gtFVyJIcTK — La Comadrita (@lacomadritaof_) October 12, 2024

Adrián Marcelo declaró por primera vez la experiencia que tuvo la noche de su salida, el regiomontano menciona que no podía hablar por cuestiones de contrato con TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog.

El Youtuber narró el polémico momento en el que entró al confesionario y no regresó.

Dios mío. Me preocupa Agus viviendo con esta piltrafa que se hace llamar su amigo. Increíble a lo que puedes llegar cuando tienes tantas ganas de pertenecer. Lacras sin valores vendidas a la industria, este y el esperpento transgénero. https://t.co/tKSK9FyDK5 — adrián marcelo (@adrianm10) October 12, 2024

¿Qué dijo Adrián Marcelo?

Adrián declara que se fue a dormir, pero no pudo después de la intensa pelea, por lo que fue a la cocina a prepararse un sándwich de salchicha, frijoles, queso y pan integral.

Después le pidió a la “jefa” entrar al confesionario, donde lo estaba esperando un representante argentino de la productora EndemolShine Boomdog.

"Yo sabía que me iba, me fui a dormir y todos estaban cotorreando y dije: ‘ya se me volteo toda la casa’, yo les dije a estos vatos (Agustín, Sian y Ricardo): ‘váyanse, no los quiero salpicar’, me hicieron caso, voy, me echó un lonche y pido entrar al confesionario, me estaba esperando un argentino: ‘(me dijo) estamos muy contentos con lo que estás haciendo, pero creemos que los problemas que tal vez tienes, los tengas que arreglar afuera, tu mamá está bien’. No me acuerdo si le dije eso: ‘esto ya tronó y estoy seguro de que no solo a mí’, y en efecto, amanecí con todas las marcas yéndose (de ‘La casa de los famosos México’)".

Endemol quería a Adrián Marcelo… Televisa no

“Era la parte de Televisa la que no me quería adentro, pero qué experiencia hermano”, Adrián Marcelo habló sobre los rumores que la televisora no lo quería.

Pues el youtuber asegura EndemolShine Boomdog si quería que continuara en “La casa de los famosos México”, pero TelevisaUnivisión no.

“Yo le veía una sonrisa media maquiavélica (al argentino), porque en el fondo y después lo entendí, ellos si querían que me quedara.

El regiomontano aseguró que estuvo varias semanas en casa de sus padres mientras veía el reality show,

“Me orgasmeaba tanto ver la carencia de contenido que existía, tenía razón, las villanadas eran el contenido”.

El youtuber agradeció haber tomado la decisión de salirse en aquel momento,

