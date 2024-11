¿Quién es Yesenia Torres? La influencer que se volvió viral tras una pelea a golpes con la amante de su esposo

Yesenia Torres, una influencer, ha ganado atención en redes sociales tras relatar la infidelidad de su esposo y su decisión de no dejarlo, lo que ha generado diversas reacciones. Su historia fue compartida en el podcast 'Un tal Fredo', donde detalló desde sus sospechas iniciales hasta la confirmación de los rumores, incluyendo su comportamiento hacia la amante.

¿Quién es Yessenia Torres? La influencer que golpeó a la amante de su esposo

Yesenia Torres es una influencer mexicana de moda y belleza con 2.2 millones de seguidores en TikTok. A sus 43 años, equilibra su vida como madre y creadora de contenido, compartiendo consejos de belleza y aspectos de su vida familiar. Su popularidad creció durante la pandemia, logrando más de 89 millones de likes en sus videos virales, donde también ha tratado temas personales como la infidelidad de su esposo.

Torres atrajo la atención recientemente tras un altercado con la amante de su esposo, lo que provocó un gran revuelo en redes sociales. Este incidente, junto con las tensiones en su vida personal, la volvió a situar en el centro de la atención pública, destacando la impredecible influencia de las redes sociales en la vida de los influencers.

¿Cómo se enteró de la infidelidad, Yessenia Torres?

La madre de 43 años e influencer reveló que estuvo casada durante 15 años sin problemas hasta que una mujer la contactó para confesarle que tenía una relación con su esposo. La mujer le pidió que dejara a su pareja para poder formalizar su relación, argumentando que él no lo hacía por sus hijos.

"Me dijo: 'Hola Yesenia, soy la codos, yo ando con tu esposo, ya era tiempo de que te enteraras y creo que tengo yo más huev... que él. Ya es tiempo de que te deje, no te deja por los niños", dijo Torres.

Así empezaron los problemas. Le pidió a su esposo que se fuera de la casa, y eso pasó varias veces. Hasta ahora, es un ciclo que sigue, porque aunque no lo ha dejado, siempre están discutiendo.

La mujer al descubrir la infidelidad de su esposo, comenzó a publicar videos en TikTok con indirectas hacia la amante, ganando muchos seguidores durante la pandemia. Aprovechó su tiempo libre para crear este contenido y tuvo enfrentamientos con críticos en la plataforma. La situación se intensificó cuando se encontró con la amante y decidió confrontarla lo que llegó a golpes.

“Me bajé, me quité las zapatillas y ahí te voy. Ella, en cuanto me vio, me dijo: 'Yo no estoy con él'. Levantó un pie y me dio aquí (en la frente), como protegiéndose. Le dije: 'Me vuelves a tocar y no sabes cómo te va a ir'”. señaló.

Luego comentó: “Yo me le lancé, la agarré y le pegué. Cuando la estaba agarrando de las greñas, le dije al muchacho que estaba con nosotros: 'Ve y dile allá (a su marido) que tengo a su querida acá”.

