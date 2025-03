Regresan a la tierra los dos astronautas varados 9 meses en la Estación Espacial

Los astronautas de la NASA, Sunita Williams y Barry Wilmore, regresaron a la Tierra el 18 de marzo de 2025, después de más de nueve meses en la Estación Espacial Internacional. Su misión, que debía durar ocho días, se prolongó debido a problemas técnicos con la nave Starliner de Boeing.

La cápsula Dragon "Freedom" de SpaceX aterrizó exitosamente en el Golfo de México. / AP |

La cápsula Dragon "Freedom" de SpaceX aterrizó exitosamente en el Golfo de México cerca de Tallahassee, Florida, a las 21:57 GMT, sin contratiempos. Equipos de recuperación de SpaceX y la NASA estaban listos para asistir a los astronautas.

Williams y Wilmore comenzaron su misión en la EEI el 5 de junio de 2024 a bordo de la Starliner de Boeing. Debido a problemas técnicos, su regreso se retrasó y la NASA organizó su retorno con SpaceX. Durante su estancia, llevaron a cabo investigaciones científicas y tareas de mantenimiento en la estación.

Splashdown of Dragon confirmed – welcome back to Earth, Nick, Suni, Butch, and Aleks! pic.twitter.com/M4RZ6UYsQ2

— SpaceX (@SpaceX) March 18, 2025