Reportan secuela de la famosa película ‘Barbie 2’, esto sabemos

Según el sitio The Hollywood Reporter ha reportado que según una fuente bien colocada, de que Greta Gerwig y Baumbach han tenido una idea para la secuela para 'Barbie', habiéndose llevado ya a Warner Bros.

Si bien se dice que está en "etapas iniciales", se entiende que esto ha abierto la puerta para una conversación trato que, de nuevo, es temprana, confirma otra fuente con fuentes directo.

Aunque un representante de Warner Bros. agregó: "Los informes de THR son inexactos".

En el caso de llegar a un acuerdo, el enfoque sería elaborar un guión y Baumbach está trabajando duro en la postproducción de su próxima película, un proyecto sin título para Netflix.

Mientras tanto, Gerwig está en preproducción preparando su propia película para Netflix, una adaptación de Crónicas de Narnia que la productora Amy Pascal describió recientemente como muy "rock and roll".

Según una fuente, Baumbach comenzaría a escribir la secuela de Barbie.

Confirmaron durante una sesión de preguntas y respuestas de WGA West moderada por Judd Apatow en octubre de 2023 que su proceso creativo los encuentra escribiendo por separado unos de otros y compartiendo borradores a lo largo del camino.

En cuanto a lo que podría ser la historia de la secuela, eso se está manteniendo en secreto, y es muy poco probable que se filtre algún detalle de esta secuela de Barbie.

"Me parece que cada vez que he compartido ideas demasiado pronto, se vuelven malas, entonces la película no va a ser buena. No me gusta hablar de cosas demasiado pronto o lanzar cosas o mostrar tratamientos demasiado pronto porque parece que de alguna manera va a arruinar lo que es la película", dijo Gerwig en ese mismo panel de WGA.

