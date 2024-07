Romina Marcos: “No la empujé, ni la aventé, ni la envidio”; Karely Ruiz: “ni te topo”

Luego de que se hiciera viral el video donde Romina Marcos empuja a Karely Ruiz en la entrega de premios de los MTV Miaw, la cantante salió a explicar que no se dio cuenta de lo sucedido porque había mucha gente.

“Lo que sucedió con Karely fue un accidente. Fue un error si quieren llamarlo, fue algo que pasó sin querer. No me di cuenta en ese momento... Me di cuenta cuando vi el mismo video, ahí me di cuenta de que tropecé con ella”, explicó.

Romina no pide disculpas

La hija de Niurka expuso que no tiene nada en contra de la modelo para adultos ni la envídia, simplemente que tropezó con ella sin querer al querer saludar a una amiga.

“Al yo querer saludar a una amiga, sin querer tropecé con ella, eso fue lo único que pasó. No me di cuenta, no lo supe, si hubiera sentido le hubiera pedido una disculpa, porque yo soy una mujer que pide disculpas, soy una mujer distraída”, dijo.

Karely Ruiz le responde a Romina

Al respecto, la misma Karely Ruiz mencionó que ella no quiere problemas con Romina, y menos porque no sabe quién es: “No sé si vieron todo este show que se armó, pero la neta no me gustan los problemas y menos con gente que ni topo, pero tan fácil que es pedir perdón”.

Y sobre las palabras de la hermana de Emilio Osorio, la modelo pidió que no le tiren hate porque a lo mejor así es su forma de ser, porque obvio que se dio cuenta que la aventó.

“Cómo no te vas a dar cuenta, sí, claro que sientes cuando empujas o te empujan y como viejas nos damos cuenta, ¿sí o no?, pero, pues yo en lo mío, no tiren hate, por eso la chica tal vez así es su forma de ser y pues qué se le hace”, finalizó.

