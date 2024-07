Roro Bueno: “No vivo por y para Pablo” ¡La tiktoker que amas o odias!

Si conoces la frase: “Hoy a Pablo se le antojó…”. Entonces estamos en el mismo canal y sabes que vamos a hablar de Roro Bueno, la influencer que se ha ganado el amor y odio de muchos por sus videos en TikTok.

¿Pero por qué esta chica está cobrando tanta fuerza? Te contamos que es por su forma de consentir a su novio con la comida, pues le puede hacer desde un desayuno hasta una cena preparando los alimentos de cero, aunque eso le lleve horas en la cocina.

Con su voz tierna te va explicando paso a paso los ingredientes que usa para cocinar, como si estuviera en la década de los 20 o 30, cuando se hacía todo a mano sin comprar nada hecho.

Roro Bueno, la tiktoker del momento

En menos de un mes, la creadora de contenido en TikTok ha ganado millones de seguidores, pero a la vez ha conseguido que la critiquen por fomentar el movimiento conservador ‘tradwife’, esas esposas trofeos que nos remontan a la nostalgia con un poco de erotismo.

La fama de Roro Bueno ha crecido tanto que ya la reconocen en la calle, donde la pueden saludar hasta ofender: “Me gritan: ‘Esclava, no te queremos aquí’. Yo no estoy acostumbrada a nada de esto porque yo llevo un mes (haciendo videos)”.

Pero lo que la influencer no entiende de la gente es que se crean lo que hace, pues entra en un personaje dentro de sus producciones.

“Se trata de un personaje y que no vive por y para Pablo. Estoy haciendo una receta para mi novio, no significa que las mujeres se tengan que poner a cocinar, que los valores tradicionales sean los mejores ni que yo sea una ama de casa”, detalló.

¿Qué es la tendencia ‘tradwife’?

Como lo mencionamos hace rato, las mujeres llamadas ‘tradwife’, son aquellas parejas que se inclinan más por una relación del pasado donde los roles de la relación estaban muy marcados.

Es decir, los hombres se encargaban de proveer dinero y las mujeres se encargaban de la casa, los niños y la comida.

Esa tendencia ha sido mal vista, pues puede romper con los años de lucha de grupos feministas para ganarse un lugar y un respeto ante la sociedad. Por eso las críticas a Roro y su novio Pablo han sido tendencia en las redes sociales.

