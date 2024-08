S7N: “Es importante que el metal estuviera en los Juegos Olímpicos”

En la pasada inauguración de los Juegos Olímpicos en París a muchos amantes del metal les pareció grandiosa la presentación de Gojira, pues nadie se esperaba que el género estuviera en tan importante evento deportivo a nivel mundial.

Para la banda mexicana S7N (seven), que el grupo francés saliera podría hacer que ahora le guste el género a cualquier persona sin que deba ser un especialista.

En plática con la Contra, Stu Zepeda (batería) también nos habló sobre su próximo concierto en el Lunario del Auditorio Nacional el 13 de octubre, donde también, y por primera vez, presentarán su documental grabado en varios reclusorios de la CDMX.

Y, ya de paso, nos reveló si es bueno que S7N regrese al underground luego de estar más de una década pisando diferentes escenarios importantes tanto nacionales como internacionales.

¿Qué están armando para El Lunario el 13 de octubre?

Stu Zepeda: “A finales del año pasado tuvimos nuestro décimo aniversario, hicimos un show en el Indie Rocks! y la verdad es que nos fue muy bien, ahora es un tiro bastante importante porque es un lugar donde no hay mucho metal y mucho menos metal mexicano. Nos sentimos honrados con la oportunidad, pero bueno también hay que picar piedra y hay que chingarle para que ese día esté lleno, porque pues una cosa es que te den la fecha y otra cosa que lo llenes, entonces estamos contentos”.

¿Van con temas nuevos, los covers y discos anteriores?

SZ: “Sí, justo, bueno el tema de los covers surgió durante pandemia porque queríamos sacar alguna cosilla, para no quemar nuestras propias canciones porque salía un chingo de música por el tema de pandemia, entonces salió la idea de hacer covers en español por primera vez y la verdad es que les ha ido muy bien a las canciones, entonces justo como dices, el tema para el Lunario es estrenar al menos un par de rolas que, también, justo en estos días saldrán y pues sí es un show totalmente nuevo y sí habrá canciones de todos los discos, más invitados. Y algo que es muy importante será una proyección privada del documental que estamos a punto de sacar ya”.

¿Pasarán ese día el documental completo grabado en los reclusorios?

SZ: “Sí, hemos estado platicando eso porque el día del aniversario del Indie Rocks! pasamos un tráiler como de 8 minutos, entonces la gente sí se queda así como, órale, eso está chingón. La idea es ya tener una proyección privada, no será el estreno, solamente será para la gente que esté ahí con nosotros acompañándonos ese día y también para que se animen a ir, ya que se estrenará como mucho tiempo después”.

Ya se tardaron el sacar el documental…

SZ: “Pues mi Jorge, como todas las cosas independientes en este país, pues la lana, ¿no? Todo hace falta dinero y pues obviamente la gente que está involucrada, los directores que fueron Gonzalo y Luisa, la neta es que sí, fue ponerlo todo de su bolsa, o sea, estuvo chido, pero pues sí, sí ha sido un proceso tardado, luego vino pandemia. Y sí, también nos impactó un poco en ese sentido, pero ya, o sea, afortunadamente ya no tenemos que decir: ‘ya va a estar’, ya es decir: ¡ya está!”.

¿Y cómo ha sido para S7N el crecimiento como banda?

SZ: “Pues es que la gente en México para el metal es complicada, o sea, estamos dispuestos a pagar dos mil pesos por un festival, pero no estamos dispuestos a pagar trescientos pesos por una banda mexicana. Entonces, de repente sí es algo que digo, no solo a S7N, pues a todo mundo nos cuesta trabajo. Pero vaya, pues también existe la otra parte que tenemos gente que nos ha apoyado desde el principio y que siempre ha estado ahí cerca de nosotros, entonces pues confiamos que esa gente aparezca ese día y pues obviamente muchos más”.

¿Cantar de inglés a español, les ha funcionado mejor?

SZ: “Sí, sí nos han dicho, pero pues también el hecho es que hay muy buenas bandas mexicanas que cantan en español y tampoco hacen así como Palacios de los Deportes o Auditorios Nacionales, entonces siento que es una cuestión de gusto. Para nosotros fue una cuestión de gusto. O sea, nosotros cantamos en inglés porque pensamos que se escucha mejor el heavy metal en inglés. Sí hay planes ya de lanzar material en español, una prueba para la gente tanto como para nosotros fueron los covers (de Maldita Vecindad y Caifanes) y pues ha tenido una muy buena aceptación. Entonces creo que sí es un camino que en algún momento retomaremos próximamente. Pero sí, no siento que vaya mucho por ahí… Siento que a veces la gente no se da como esa chance de escuchar cosas nuevas o proyectos nuevos o proyectos mexicanos. Entonces, pues yo invitaría a la gente a que tenga esa apertura”.

Pues el ‘Coloso Fest’ se vio afectado por la falta de apoyo…

SZ: “Sí, digo, creo que justo tocas un tema importante que además establece otra la situación. Son varios factores, quizá el tema es esto que platicamos antes de la apertura de la gente. Y yo también creo que pues obviamente hay una una sobre oferta de shows. O sea, cada fin de semana hay 20, 30, entonces la gente sí se encuentra en la disyuntiva de pues gasto para éste o gasto para éste. O sea, pero sí está cabrón estar en todo”.

¿No sería mejor volver al underground?

SZ: “Definitivamente parte de lo que es más complicado para una banda ni siquiera es dar el salto, sino mantenerte ahí. O sea, sí puedes salir del underground porque pues no sé, de repente alguna banda te jala o le gustaste a mucha gente, tuviste mucha exposición, entonces de repente puedes salir. Pero siempre lo complicado es mantenerte, entonces creo que el underground siempre es algo que tú tienes que tomar en cuenta, no se puede olvidar. Sin embargo, bueno, también a veces las condiciones cambian tanto, pues también no te permiten a ti dar un show con la calidad deseada. Entonces sí tiene que haber ahí como unas por otras”.

¿Crees que haya apatía en el público mexicano?

SZ: “Es la sobreexposición y la facilidad que de repente tenemos, porque, te digo, hay 20 shows cada fin de semana. Pero sin duda creo que también lo platicamos en una entrevista, el público del metal es un público difícil, no porque sea payaso, sino porque es un público muy celoso de su género. Entonces normalmente son personas que son bien clavadas, porque les gusta lo que escuchan, se sienten orgullosos de lo que escuchan y te pueden nombrar 10 bandas y 5 canciones de cada una y en qué año, la producción y la chingada. Entonces eso hace también que sean cerrados. Entonces creo que el reto está en cuando te dan la oportunidad y les gustas, entonces ya ahora sí te empiezan a apoyar. El chiste está en que los atrapes la primera vez. Entonces creo que ese es el verdadero reto”.

¿Qué tan importante es que Gojira apareciera en las Olimpiadas?

SZ: “Fíjate que es algo muy importante porque le da visibilidad al metal. Creo que es una palabra fuerte quizá, pero creo que sí lo legitima. O sea, es así de: ‘¡órale güey!’ Pues si salió en las Olimpiadas, entonces sí debe ser bueno. La proyección que tuvo obviamente es de miles, de millones de personas. Entonces creo que es algo muy bueno para el género y no necesitas ser un ‘malo’ para escuchar metal. No necesitas ser un inadaptado social, puedes ser gente común y corriente y que le puede gustar el metal. Entonces creo que para mí fue algo increíble”.

Regresando al documental estaría chido que lo presentaran antes en un festival o en los reclusorios…

SZ: “Sí, de hecho, es una idea que estamos ya gestionando con el sistema penitenciario porque cuando empezamos con todo este tema de hacer la gira, siempre recibimos mucho apoyo de los internos. Entonces sí, para nosotros es como una forma de agradecer el ir a los reclusorios y proyectarles el documental para que vean cómo quedó y estamos planeando otra gira por ahí!”.

Por último, dinos por qué la gente tiene que ir a verlos el domingo 13 de octubre al Lunario…

SZ: “Va a ser un show especial, habrá invitados especiales y además vamos a tener una proyección privada del documental por primera vez desde que terminamos de hacerlo. Entonces es un evento imperdible, de verdad para la gente que es fan y para la gente que le gusta la música, para la gente que le gusta el heavy metal no se lo pueden perder. Domingo 13 de octubre, 7 de la noche, Lunario del Auditorio Nacional”.

