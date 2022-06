Samuel García: Gobernador de Nuevo León, comparado con Javi Noble

La escasez de agua sigue siendo un problema significativo en Nuevo León y el gobernador del estado Samuel García salió a explicar los planes que llevará a cabo para solucionar este inconveniente.

Sin embargo, más allá de la certeza en los planes, a los usuarios de redes sociales les llamó la atención el parecido de Samuel García con Javi Noble, personaje interpretado por Luis Gerardo Méndez en la película mexicana 'Nosotros los nobles'.

"Estamos empezando a bombardear pa’ que la nube se quede aquí y llueva aquí 6 ó 7 horas, no quiero que se vaya a Galeana, no me interesa que se me vaya al norte, aquí ocupo la nube lloviendo 7 horas", se escuchó decir a García en el video.

“Javi Noble”:

Por quienes comparan a @samuel_garcias con ese personaje luego de este video. pic.twitter.com/jKwySW57fH — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 29, 2022

"A toda mi gente del sur, yo ahí viví toda mi vida, me hablan todos los días tíos, primos, vecinos: ¡Eh, qué pedo, por qué no llega el agua! Pues porque La Boca alimenta ese sector y está en cero. Primero, no soy Tláloc, pero si hoy llega la humedad como se ve y le atinamos al bombardeo aquí (sobre Santiago) y me escurren todos estos ríos a La Boca y esta la recuperamos, ya fregamos por lo menos unas semanas", agregó.

A pesar de estas explicaciones lo que provocó las burlas de los internautas es la entretenida forma en que el gobernado parece ignorar las leyes meteorológicas para que su plan funcione, algo que parece estar más ligado a la fortuna y no a la realidad de la ciencia.

Caso similar del de Javi Noble que en la película se plantea crear una empresa de gasolinerías VIP, que llevaría gasolina a domicilio, cosa que en contexto de un país con los combustibles más caros en el mundo y la imposibilidad de adquirirlos, suena bastante más que complicado.

