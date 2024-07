Se entrega chófer de taxi por aplicación y principal sospechoso del feminicidio de Paola Andrea

Se entregó a las autoridades Sergio Daniel ‘N’, el chófer de taxi por aplicación señalando de presuntamente estar involucrado en la muerte de la joven Paola Andrea Buñuelos, pues fue con él con quien se le vio por última vez con vida a la chica después de salir de un centro nocturno en Mexicali, Baja California.

¿Qué sucedió con Paola Andrea Bañuelos?

Paola Andrea Bañuelos, una chica de 23 años y estudiante de la carrera de Psicología en la UABC, fue reportada como desaparecida el pasado domingo 7 de julio, día en el que se reunió con amigos y familiares en el centro nocturno ‘La Consentida’, ubicado en la zona turística de Mexicali.

Al salir, la joven contrató el servicio de un Didi, pero después de las 2:00 AM ya no se tuvo noticias de ella, siendo reportada como desaparecida; lamentablemente la mañana de este jueves 11 de julio su cuerpo fue encontrado sin vida en la zona conocida como Oasis Campestre, ahí mismo en Baja California. Autoridades señalan que el vehículo que abordó la chica también fue encontrado abandonado en los alrededores.

Se entrega el principal sospechoso de la muerte de Paola Andrea

La tarde de este jueves Sergio Daniel ‘N’, conductor del taxi por aplicación, se entregó a las autoridades en Ciudad Obregón, Sonora, a donde se fue a esconder ante las acusaciones de ser el principal sospechoso de la muerte de Paola Andrea Bañuelos, y comentando que él y su familia han sido víctimas de varias amenazas.

“Para presentarme voluntariamente aquí en la Fiscalía de Ciudad Obregón, porque estaba en Mexicali. Ya que me vine por miedo, porque se han difundido noticias y no me han dejado defenderme ni declarar”, menciona el conductor en una breve entrevista que le hicieron medios locales a las afueras del Ministerio Público de Cd. Obregón.

“La gente no sabe realmente qué pasó, se hace ideas, manda amenazas, dicen que van a ir con mi familia. Ya han ido judiciales, ya han ido personas a la casa y por eso vengo”, agregó Sergio Daniel ‘N’.

