Sector crypto expectante ante elecciones en EU: Roberto Guzmán García

El próximo 5 de noviembre, mientras los estadounidenses deciden quién liderará su nación, también estarán marcando el destino del mercado emergente de las criptomonedas, reflejo del cambio demográfico que se vive en ese país, con ciudadanos cada vez más interesados en explorar alternativas al sistema financiero tradicional, consideró Roberto Guzmán García, especialista en finanzas.



La popularidad creciente de los activos digitales han llevado incluso a figuras relevantes de la política estadounidense a cambiar su postura. Durante el mandato de Donald Trump, éste se mostró críticohacia las criptomonedas, argumentando que estaban “basadas en el aire” y asociadas con actividades ilícitas. Sin embargo, a medida que se acercan las elecciones de 2024, su retórica ha cambiado drásticamente.



“Este cambio de narrativa coincide con la amenaza del gobierno de Joe Biden de vetar un proyecto de ley que permitiría a las instituciones financieras custodiar criptomonedas. Defensores de estos activos, como Charles Hoskinson, han criticado su postura, acusándolo de perjudicar a la industria”, explicó el especialista mexicano.



Las posturas de los candidatos Trump y Biden respecto a las criptomonedas son cruciales en este contexto. Mientras el primero ha demostrado un escepticismo previo hacia estos activos, su equipo de campaña ha dado un paso significativo al anunciar la aceptación de donaciones en criptomonedas.



Para Roberto Guzmán García, el sector cripto está siendo utilizado como una estrategia de marketing por parte de algunos políticos debido a que una encuesta de Paradigm reveló que el 19 % de los votantes estadounidenses registrados poseen criptomonedas, y que este grupo es susceptible de cambiar de partido político. “Esto podría tener un impacto considerable en estados donde el resultado electoral es incierto”, subrayó Guzmán García.



En contraste, la postura de Biden sobre las criptomonedas es más matizada, priorizando la necesidad de una regulación que proteja a los consumidores y estabilice el mercado cripto. Sin embargo, su equipo de campaña no ha respondido aún a las consultas sobre la posibilidad de aceptar donaciones en criptomonedas.



Esta diferencia de enfoque entre los candidatos ha generado una tensión palpable en el entorno cripto, lo que algunos expertos han denominado una “danza de la muerte” entre las fuerzas políticas y el ecosistemade activos digitales.



La aceptación de criptomonedas por parte de las campañas electorales no se limita a Trump. Candidatos independientes como Robert F. Kennedy Jr. también están permitiendo donaciones en Bitcoin, lo que refleja una tendencia creciente en el uso de activos digitales en el ámbito político. Este fenómeno plantea desafíos, como la necesidad de garantizar la transparencia en el financiamiento de las campañas, dada la naturaleza anónima de las criptomonedas.



El diferencial en la recaudación de fondos entre Biden y Trump destaca la competencia financiera en el camino hacia las elecciones. Mientras Biden y el Comité Nacional Demócrata informaron haber recaudado más de 51 millones de dólares en abril, Trump y el Partido Republicano declararon haber obtenido 76 millones. Este contexto subraya la importancia estratégica de las criptomonedas en las estrategias de financiamiento de las campañas electorales.



“El sector cripto se encuentra en una encrucijada, influenciado por las posturas de los candidatos presidenciales de Estados Unidos. Mientras Trump busca alinearse con los entusiastas de las criptomonedas, Biden adopta un enfoque más cauteloso. Las elecciones no solo decidirán quién liderará el país, sino también el curso de una industria en crecimiento que ha captado la atención mundial”, concluyó Roberto Guzmán García.