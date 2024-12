Selena Gómez se compromete con su novio Benny Blanco

Selena Gomez sorprendió a los fans al revelar que ahora está comprometida con su novio Benny Blanco después de un año y medio de noviazgo.

La cantante, de 32 años, reveló la noticia en Instagram, compartiendo las primeras fotos de su enorme anillo de compromiso de diamantes con sus 422 millones de seguidores.

El detalle en una de las imágenes que llamó la atención de los fanáticos es que el famoso productor de música Blanco, hizo la pregunta durante un romántico picnic nocturno con Taco Bell.

Benny, que recientemente llegó a la lista del hombre vivo más sexy de la gente, ha comentado previamente que la pasión de su pareja por Taco Bell lo llevó a aprender a recrearlo desde cero.

“También le gusta algo tan sencillo. Para el Día de San Valentín, le compré Taco Bell, le hice nachos de cine, encontré sus encurtidos favoritos de Texas y los freí para ella. Entonces yo tenía todos sus caramelos y Hot Cheetos.'

Le dijo a People en noviembre: "Aprendí a recrear carne de Taco Bell. He practicado mucho, y creo que ahora es bastante indistinguible si los pones uno al lado del otro”.

Selena fue la primera en buscar a Benny Blanco

El mes pasado, Blanco reveló que fue Gómez quien hizo el primer movimiento: 'Ella me invitó a salir. Fue una locura, fue una locura. Literalmente me preguntó... como si solo estuiéramos hablando, y luego dijo: "¿Quieres cenar?" Y fui a la cena, y no tenía ni idea", explicó en una transmisión de Twitch de Kai Cenat.

Blanco expresó su deseo de dar la bienvenida a los niños con Gómez algún día. "Ese es mi próximo objetivo. Tengo un montón de sobrinos. Me encanta estar cerca de los niños', le dijo a Stern.

Gómez luego reveló que tenía planes de adoptar un niño ella misma si no conocía a la pareja adecuada a los 35 años.

"Estuve sola durante cinco años, y realmente me acostumbré", dijo Selena. "Mucha gente tiene miedo de estar solo y probablemente me torturé en mi cabeza durante dos años estando solo, y luego lo acepté.

