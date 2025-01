Sinaloa confirma más de 150 casos de metapneumovirus

La presencia del metapneumovirus humano (HMPV) en México es un hecho y aunque previamente ya se habían confirmado personas con esta enfermedad, ahora el gobierno de Sinaloa sorprendió al confirmar 153 casos positivos, registrados en las últimas semanas.



Fue Cuitláhuac González Galindo, titular de la Secretaría de Salud estatal, quien confirmó el número de casos confirmados con metapneumovirus, sin embargo aseguró que no es motivo para preocuparse, pues esta enfermedad es habitual en estas épocas del año donde se siente más frío.

En diferentes de municipios de Sinaloa hay casos positivos del metapneumovirus/X|



“ No hay nada de qué preocuparnos en este momento por este virus, de hecho en Sinaloa tenemos alrededor de 153 casos en todo el estado, pero no es algo que alarme. No es un virus nuevo para México, no es un virus nuevo para Sinaloa”, detalló.



El funcionario detalló que estos casos son principalmente en personas que presentan un cuadro de gripa, pero que dan negativos a otras enfermedades de vías respiratorias como como Covid-19, neumococo o influenza.

Autoridades que este virus no es de riesgo y es hasta común en el invierno/X|



“ El proceso es por descarte: cuando se descartan otras enfermedades como Covid-19, neumococo o influenza, y al enviar pruebas a nivel nacional se identifican estos virus. No son nuevos ni representan una emergencia sanitaria”, agregó González Galindo.



¿Cuántos casos de metapneumovirus hay en México?



Además de estos 153 casos de metapneumovirus confirmados en Sinaloa, previamente la Secretaría de Salud había reportado dos casos en Nuevo León y uno más sospechoso en Tamaulipas, pero ninguno de ellos de gravedad.

Oficialmente hay 155 casos de HMVP en México y uno más sospechoso/Pixabay |



En San Luis Potosí ha surgido información sobre un posible caso de metapneumovirus en un menor que presentó síntomas y lamentablemente murió, sin embargo, hasta ahora no hay anuncio oficial de las autoridades que confirme esta situación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’? Esto dice la FGR