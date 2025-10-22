“Soy Frankelda”: la primera película mexicana en stop motion que podrás ver GRATIS en CDMX

La magia, el terror y el talento mexicano llegan a la pantalla grande con Soy Frankelda, la primera película nacional hecha completamente en técnica stop motion. Para celebrar su estreno, la Ciudad de México proyectará el filme de manera gratuita en distintos recintos culturales, permitiendo que el público disfrute de esta producción reconocida internacionalmente sin gastar un solo peso.

Cinema Fantasma

Funciones gratuitas de Soy Frankelda

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en colaboración con diversos centros culturales, ha organizado funciones gratuitas de Soy Frankelda para celebrar su estreno. Las fechas y ubicaciones son las siguientes:

Miércoles 29 de octubre : Centro Cultural José Martí, a las 16:30 horas. Ubicado en Dr. Mora 1, Centro Histórico.

Jueves 30 de octubre: FARO Oriente, a las 16:00 horas. Ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza, Iztapalapa.

Estas funciones son gratuitas y abiertas al público en general. Se recomienda llegar con anticipación, ya que el cupo es limitado.

Disfruta la magia del stop motion gratis en CDMX. / Centro Cultural José Martí

¿Qué es Soy Frankelda?

Soy Frankelda es la primera película mexicana realizada completamente en técnica stop motion. Dirigida por los hermanos Arturo y Roy Ambriz, la película es una secuela y precuela de la serie Los sustos ocultos de Frankelda. La historia sigue a Frankelda, una niña que se enfrenta a sus propios miedos en un mundo lleno de criaturas fantásticas.

La película ha sido reconocida por su innovador estilo visual y su enfoque en temas como el miedo, la identidad y la superación personal.

Soy Frankelda es la primera película mexicana realizada completamente en técnica stop motion. / IMDb

Exposición gratuita en la Cineteca Nacional

Además de las funciones gratuitas, la Cineteca Nacional de la Ciudad de México alberga la exposición "Frankelda: Creación y Pesadillas". La muestra ofrece una mirada al proceso creativo detrás de la película, incluyendo marionetas, escenarios y elementos de la producción. La entrada es gratuita y estará abierta hasta enero de 2026.

¿Dónde ver Soy Frankelda en cines?

Soy Frankelda se estrenará en cines de todo México el 23 de octubre de 2025. Se recomienda consultar la cartelera local para conocer los horarios y ubicaciones exactas.

La magia, el terror y el talento mexicano llegan a la pantalla grande con Soy Frankelda. / YouTube